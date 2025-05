Hafengeburtstag: Das sind die Highlights am Samstag

Happy Birthday! Der Hamburger Hafen wird wieder ein Jahr älter und feiert an diesem Wochenende seinen 836. Geburtstag. Dabei steigt an der Elbe wie immer die größte maritime Party der Welt – mit 250 Schiffen, dem berühmten Schlepperballett und Feuerwerk. Gastland ist in diesem Jahr das österreichische Burgenland, das mit Wein und Gesang zum allgemeinen Schunkeln beiträgt. Die Programm-Highlights im Überblick:

Samstag

Schiffe: Der Samstag ist der Tag der Highlights – mit Paraden, Taufen und dem berühmten Schlepperballett!

11 Uhr: Taufe der HybridPatrouillenboote „Bürgermeister Brauer“ und „Bürgermeister Weichmann“ an den Landungsbrücken

12.45-13 Uhr: Parade der Traditionsschiffe auf der Elbe

13.30 Uhr: Bootskorso des DLRG mit 100 Rettungsbooten auf der Elbe

14.30-15.15 Uhr: Simulierte Rettungsaktion „SOS – Joint Rescue Operation“

15.45-16.25 Uhr: Schlepperballett an den Landungsbrücken

16.45-17 Uhr: Festmacherbootrennen vor den Landungsbrücken

18.30 Uhr: Drei Generationen HADAG-Fähren (Typ-2000, Modell 2030 und „Kirchdorf“) zeigen ihr Können auf der Elbe

Den ganzen Tag über: Open Ship auf der „Dar Młodzieży” (10-23 Uhr), auf dem Dampfschiff „Schaarhörn“ im Hansahafen (10-18 Uhr), auf dem Polizei-Boot „BP 1 Potsdam“ an den Landungsbrücken (10-17 Uhr), auf dem Seenotrettungskreuzer „Harro Koebke“ im Brandenburger Hafen (10-13 Uhr), auf dem Zollschiff „Helgoland“ an den Landungsbrücken (10-18 Uhr), auf dem Fischkutter „Greta“ im Sandtorhafen (10-18 Uhr), auf dem Fischereiboot „Meerkatze“ im Brandenburger Hafen (10-17 Uhr), auf den drei Marineschiffen aus Deutschland und Dänemark an der Überseebrücke (10-16 Uhr), auf dem Getreidefrachtschiff „MS Klostersande“ (10-17 Uhr, Johannisbollwerk), auf der Flussschifferkirche am Anleger Kajen (10-19 Uhr).

Hafengeburtstag: Zwischen Oevelgönne und dem Hansahafen wird entlang der Elbe gefeiert. hfr Hafengeburtstag: Zwischen Oevelgönne und dem Hansahafen wird entlang der Elbe gefeiert.

Landprogramm:

10-20 Uhr: Flohmarkt auf dem Fischmarktgelände

10-20 Uhr: Anwohner-Flohmarkt auf der Michelwiese

10-24 Uhr: Elfmeterschießen Festival an der St. Pauli Hafenstraße

10-20 Uhr: Tourismusmeile auf der Niederbaumbrücke mit Urlaubstipps für Norddeutschland

10-24 Uhr: Erlebniswelt Hafenwirtschaft am Fischmarkt mit Einblicken in die Arbeitswelt an der Kaikante

10-24 Uhr: Harbour Pride: Aktionsfläche der LGBTQI*Community Hamburgs an der Großen Elbstraße (Bühnenprogramm ab 15 Uhr)

11-22 Uhr: Streetart auf dem Fischmarkt. Großes Feuerwerk (22:45-23 Uhr).

14-19.30 Uhr: NGO-Meile an der Großen Elbstraße

22.45 Uhr: Großes Feuerwerk über der Elbe

Party:

11-23.30 Uhr: Burgenland Festival mit Live-Acts und Blasorchester an der Kehrwiederspitze

Ab 18 Uhr: „Harbour Beatz“-Festival auf dem Parkplatz des Beach Clubs Strand Pauli

21-23 Uhr: Elbe in Concert: Happy Birthday, Hamburger Hafen! Mit: Hamburg Ballett, David Puentez, Fünf Sterne Deluxe, Johannes Oerding, Wincent Weiss u.a.

Kinder:

11–19 Uhr: Familienfest „Alle unter einem Dach“ mit Kletterburg und Kreativstationen auf der Michelwiese

11-22 Uhr: Streetart auf dem Fischmarkt mit Live-Graffiti, Mitmach-Zirkus, Puppentheater und Clowns

Sonntag

Schiffe:

9.30-10.45 Uhr: Ökumenischer Bordgottesdienst an Bord des Einsatzschiffes der Deutschen Marine Tender „Donau“

10.45 Uhr: Show der Bundespolizei mit Schnellbooten und Polizeihelikopter

12-14.30 Uhr: Shantychor „Hornblowers“ auf dem Tender „Donau“

13.30-14.15 Uhr: Simulierte Rettungsaktion „SOS – Joint Rescue Operation“ auf der Elbe

18-19 Uhr: Große Auslaufparade der Schiffe

Den ganzen Tag über: Open Ship auf der „Dar Młodzieży” (10-14 Uhr), auf der „Alexander von Humboldt II“ (11-13 Uhr), auf den drei Marineschiffen aus Deutschland und Dänemark an der Überseebrücke (10-16 Uhr), auf allen Museumsschiffen inklusive der „Peking“ im Hansahafen, auf den Traditionsschiffen im Museumshafen Oevelgönne sowie im Sandtorhafen.

Landprogramm:

10-20 Uhr: Anwohner-Flohmarkt auf den Michelwiesen

10-20 Uhr: Tourismusmeile auf der Niederbaumbrücke mit Urlaubstipps für Norddeutschland

10-21 Uhr: Erlebniswelt Hafenwirtschaft am Fischmarkt mit Einblicken in die Arbeitswelt an der Kaikante

10-21 Uhr: Elfmeterschießen Festival an der St. Pauli Hafenstraße

12 bis 20 Uhr: Flohmarkt auf dem Fischmarktgelände

12.30-20 Uhr: Streetart auf dem Fischmarktgelände

10-21 Uhr: Harbour Pride: Aktionsfläche der LGBTQI*Community Hamburgs an der Großen Elbstraße (Bühnenprogramm ab 15 Uhr)

18-20.30 Uhr: Auftritt der inklusiven Bands „Dain Fahrdienst“ und „Station 17“ auf der Bühne an den Landungsbrücken

Party:

11-20 Uhr: Burgenland Festival mit Live-Acts und Blasorchester an der Kehrwiederspitze

Ab 14 Uhr: „Harbour Beatz“-Festival auf dem Parkplatz des Beach Clubs Strand Pauli

Kinder:

11–19 Uhr: Familienfest „Alle unter einem Dach“ mit Kletterburg und Kreativstationen auf der Michelwiese

12.30-20 Uhr: Streetart auf dem Fischmarkt mit Live-Graffiti, Mitmach-Zirkus, Puppentheater und Clowns