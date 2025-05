Leinen los und volle Kraft voraus! Am kommenden Wochenende steht Hamburg wieder ganz im Zeichen seiner jahrhundertealten Seefahrergeschichte. Zum 836. Hafengeburtstag (9. bis 11. Mai) kommen Schiffe aus aller Welt und erinnern an alte Zeiten oder sie zeigen, was die moderne Seefahrt so kann. Die MOPO stellt die außergewöhnlichsten Gäste vor.