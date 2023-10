Imperium vom Elbtower-Investor wackelt: Nächster Signa-Baustopp!

Das Bau-Imperium von Elbtower-Investor René Benko wackelt: Jetzt gibt es an der nächsten Signa-Baustelle einen Baustopp – wieder einmal sind fehlende Zahlungen der Grund.

So berichtet es das „Hamburger Abendblatt“. Demnach wird am Gebäudeensemble Flüggerhöfe am Rödingsmarkt in der Hamburger Altstadt nicht mehr gebaut. „Wir haben Ende vergangener Woche die Arbeiten eingestellt, weil noch Zahlungen der Signa ausstehen. Solange wir das Geld nicht bekommen haben, werden wir dort nicht weiter arbeiten“, so Christian Roggenbuck, Geschäftsführer des Bauunternehmens Max Hoffmann, gegenüber dem „Abendblatt“.

Benkos Firmengruppe Signa wackelt

Die Flüggerhöfe sollen eigentlich 2024 fertiggestellt werden: Geplant sind unter anderem Premium-Büros und Wohnungen. Nach MOPO-Informationen steht das Projekt derzeit zum Verkauf – Benkos Firmengruppe Signa braucht dringend Cash.

Das Firmengeflecht des österreichischen Milliardärs scheint derzeit wie ein Kartenhaus in sich zusammenzubrechen. Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass beim Elbtower aufgrund von fehlenden Zahlungen nicht mehr gebaut wird. Und auch bei der Gänsemarkt-Passage, ebenfalls ein Signa-Projekt, geht gerade nichts mehr. Dort soll es an zukünftigen Mietern mangeln. (mp)