Hamburg im Schnäppchenfieber: Das sind die besten Flohmärkte der Stadt

Die Masken sind gefallen und Hamburg ist wieder im Schnäppchenfieber. Die MOPO gibt einen Überblick über Hamburgs beste Flohmärkte.

Die gute Nachricht für alle Flohmarkt-Fans: Die meisten Märkte haben wieder ihre Pforten geöffnet. An Wochenenden kann wieder reichlich gefeilscht werden. Ob Kindermode, Drahtesel oder Plattenspieler aus den 70er-Jahren – nicht nur Sammler und Sparfüchse kommen wieder auf ihre Kosten.

Lesen Sie auch: Flohmarkt-Fund: Legende in Öl für acht Euro

Nach Corona kann ein Flohmarkt-Besuch der Auftakt zu einem genialen Partywochenende sein. Schließlich ist dort nicht nur Krimskrams zu finden, sondern auch fürs leibliche Wohl gesorgt. Und vor allem: Man hat die Chance, wieder neue Leute kennenzulernen.

Flohschanze in Hamburg: Der Angesagte

Ursprünglich ein reiner Anwohnerflohmarkt, ist die „Flohschanze“ heute einer der besten Märkte der Stadt. Egal, ob Sie ein Designteil aus den 70er Jahren, eine alte Armbanduhr oder seltene Soul-Platten suchen – hier werden Sie fündig. Bei gutem Wetter werden auch Grillwürstchen serviert.

Wo? Auf dem Lattenplatz (St. Pauli), genau gegenüber dem U-Bahnhof Feldstraße zwischen Sternstraße und Marktstraße.

Wann? Jeden Samstag von 8 bis 16 Uhr.

Wer verkauft hier? Die Mehrheit sind Händler der unterschiedlichsten „Fachrichtungen“. Aber auch Privatleute bieten Sachen an – wetterabhängig sind es mal mehr, mal weniger Privatstände.

Besonderheit: Auch Kunstliebhaber kommen auf diesem Flohmarkt meist auf ihre Kosten, das Angebot reicht von Pop-Art bis zum Biedermeier-Gemälde.

Märkte auf Kampnagel: Die Niveauvollen

Auf Kampnagel gibt es einen großen Flohmarkt rund um das Gebäude.

Wo? Kulturfabrik Kampnagel, Jarrestraße 20 (Nähe Bahnhof Saarlandstraße).

Wann? 22. Mai, 9 bis 16 Uhr.

Wer verkauft hier? Auf dem Flohmarkt mehr Anwohner als Händler.

Besonderheit: Der Flohmarkt ist eine kleine und entspannte Angelegenheit.

Lesen Sie auch: Flohmarktfund in Hamburg: Schon vor 100 Jahren waren die Gaspreise hoch

Museum der Arbeit: Der Kulturelle

Dieser Markt am Bahnhof Barmbek nennt sich Kulturflohmarkt.

Wo? Platz am Museum der Arbeit, Wiesendamm 3 (Barmbek).

Wann? Einmal pro Monat. Termine 2022: 29. Mai, 25. Juni, 30. Juli, 28. August, 17. September, 3. Oktober, 9 bis 16 Uhr.

Wer verkauft hier? Etwa zur Hälfte Amateure und Profis.

Besonderheit: Die Gänge sind eng gestellt. Nichts für Menschen mit Platzangst.

Langschläfer-Flohmarkt in der HafenCity: Der Feine

Wo? Direkt auf dem Überseeboulevard.

Wann? Von März bis September am letzten Samstag im Monat. Termine 2022: 30. April, 28. Mai, 25. Juni, 30. Juli, 27. August, 24. September, 11 bis 16 Uhr.

Wer verkauft hier? Fast nur Anwohner.

Besonderheit: Dass die Bewohner der HafenCity oft Gutverdiener sind, merkt man am Angebot. Mit etwas Glück lassen sich hier Schätze ergattern – wie etwa eine 150 Jahre alte Lesebrille aus Sterling-Silber.

Flohmarkt in den Colonnaden: Der Charmante

Der Antikmarkt in der Fußgängerzone und unter den stilvollen Arkaden ist ein Klassiker.

Wo? Colonnaden zwischen Esplanade und Neuem Jungfernstieg.

Wann? Unregelmäßig. Termine 2022: 22. Mai, 26. Juni, 14. August, 18. September, 10 bis 16 Uhr.

Wer verkauft hier? Fast ausschließlich Händler.

Besonderheit: Das Angebot an Möbeln, Lampen und Einrichtungsgegenständen ist auf dem „Antique-Market“ reichhaltig. Aber auch Kunst, alte Armbanduhren und Bücher bekommt man hier an vielen Ständen.

Flohmarkt bei Ikea Moorfleet: Der Große

Verkehrsgünstig gelegen und stark frequentiert, lädt das Ikea-Gelände zum Trödeln und Feilschen ein. Besucher haben die Möglichkeit, bequem mit der Bahn anzureisen – und mit der Bahn ihre neuen Schätze mit nach Hause zu transportieren.

Wo? Ikea Hamburg-Moorfleet, Unterer Landweg 77 (S21: Bildwerfer-Moorfleet).

Wann? Fünfmal im Jahr. Termine 2022: 1. Mai, 5. Juni, 6. Juni, 3. Juli, 4. September, 8.30 bis 16 Uhr.

Wer verkauft hier? Jeder kann sich hier einen Stellplatz mieten.

Besonderheit: Es gibt auch einige überdachte Flächen.

Flohmarkt am Großneumarkt: Der Gemütliche

Schon in den 70er-Jahren gab es hier, mitten in der Innenstadt, einen Flohmarkt. Heute stehen noch immer viele Anwohner mit ihren Waren auf dem schönen Platz – und nutzen die Gelegenheit, mit Nachbarn und Besuchern ins Gespräch zu kommen.

Wo? Auf dem Großneumarkt.

Wann? Unregelmäßig. Termine 2022: 8. Mai, 12. Juni, 7. August, 11. September, 9 bis 16 Uhr.

Wer verkauft hier? Mehrheitlich Anwohner, aber sind auch immer zehn bis zwölf professionelle Händler vor Ort.

Besonderheit: Wem das Trödeln zu anstrengend wird, der kann sich in den umliegenden Restaurant und Cafés ausruhen.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwere Verbrechen: Wie mich dieser besondere Flohmarkt-Fund schockte

Flohmarkt am Lehmweg: Der Stilvolle

Entlang des Isebek-Kanals erstreckt sich seit Jahrzehnten ein echter Kult-Flohmarkt.

Wo? Lehmweg/Klosterallee in Hoheluft.

Wann? Unregelmäßig. Termin 2022: 22. Mai, 8.30 bis 16 Uhr.

Wer verkauft hier? Nicht nur Profis, auch viele Privatleute aus dem Quartier.

Besonderheit: Anspruchsvolles Angebot – Kunst und Antiquitäten liegen hier auf dem Tisch.

Antik- und Flohmarkt Rindermarkthalle: Der Kinderfreundliche

Der Antik- und Flohmarkt findet auf dem Außengelände der Rindermarkthalle und überdacht auf dem Parkdeck statt. Neuwaren stehen nicht zum Verkauf, dafür kann man hier Altwaren, Hausrat, Trödel, Bekleidung Antiquitäten sowie künstlerische und kunstgewerbliche Arbeiten erstehen.

Wo? Rindermarkthalle St. Pauli.

Wann? Termine: 30. Oktober, 11. Dezember, 9 bis 16 Uhr.

Wer verkauft hier? Bunt durchmischt: vom Amateur zum Profi.

Besonderheit: Im Erdgeschoss der Rindermarkthalle findet ein Kinderflohmarkt statt.

Altonale Sommer-Flohmarkt: Der Wuselige

Nach längerer Pause findet der Sommerflohmarkt der Altona wieder auf den Flächen zwischen Bahnhof Altona und dem Bezirks Rathaus statt. Bei guten Wetter ist der Flohmarkt immer brechend voll. Hier gibt es neben Profi-Händlern, die vor allem Trödel und Antiquitäten anbieten, viele private Stände mit Kinderkleidung, Spielzeug, Büchern und was sonst so in den Kisten auf den Dachboden gelagert hat.

Wo? Paul-Nevermann-Platz, Platz der Republik, Altonaer Rathaus

Wann? 18./19. Juni, 9-16 Uhr.

Wer verkauft hier? Privatpersonen und Händler

Besonderheit? Der Flohmarkt ist Teil des Altona-Festivals und hat ein buntes Rahmenprogramm.