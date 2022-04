Flohmarkt-Fund: Legende in Öl für acht Euro

Gerlach Fiedlers Lesungen von „Der kleine Prinz“ im Michel waren legendär. Aber der Eppendorfer lieh seine unverwechselbare brummige Stimme auch „Obelix“ und dem „Krümelmonster“, war Schauspieler, Regisseur, Synchronsprecher und schlicht eine Legende. 2010 ist er im Alter von 85 gestorben und sein Nachlass landete 2020/21 auf dem Flohmarkt. MOPO-Flohmarktfuchs Thomas Hirschbiegel ergatterte ein traumhaftes Ölbild von ihm – für acht Euro!

Das Porträt fesselte mich damals sofort. Ein Haushaltsauflöser hatte seinen Stand auf der „Flohschanze“ (St. Pauli) und er bot nun Teile des Hausstands des Hamburger Multitalents an. Da waren von Promis signierte Bücher dabei, Drucke, Zeitschriften und sogar persönliche Briefe. Ja und eben auch das Porträt.

Ich bin nun alles andere als ein Kunstexperte, doch das Bild war von einem echten Könner gemalt, das konnte auch ein Laie sofort erkennen. Ich machte mich zu Hause auf die Suche nach einer Signatur und entdeckte den Schriftzug „Grochmann“. Treffer!

Gemälde stammt von Hamburger Star-Maler Peter Grochmann

Der Hamburger Peter Grochmann (1956-2009) war spezialisiert auf Bilder aus dem Zirkus-Milieu, schuf aber auch Hamburger Hafenszenen und eben auch Porträts. So malte er ein Bild von Weltstar Klaus-Maria Brandauer. Dass seine Werke dann doch höher gehandelt werden als die acht Euro, die ich bezahlte, dürfte klar sein. Oft werden für Grochmanns Werke sogar vierstellige Summen aufgerufen.

Thomas Hirschbiegel ist der Flohmarkt-Fuchs der MOPO.

Das Bild hängt heute bei mir im Flur und immer wenn ich zu einem neuen Flohmarkt-Trip starte, guckt mir Gerlach Fiedler zu und erinnert mich daran, warum mir Trödel-Touren immer noch so viel Spaß machen. Auch wenn viele Menschen das nicht mehr glauben, sogar heute noch gibt es Schätze für kleines Geld zu entdecken. Man darf aber nicht gezielt danach suchen, sondern beim Kauf nur nach seinem Bauchgefühl und dem ganz persönlichen Geschmack gehen – dann klappt das!

Enkel veräußerten den Nachlass von Gerlach Fiedler

Aber wie genau landete das Porträt nun auf dem Flohmarkt? Gerlach Fiedler, immerhin der Enkel des preußischen Generalfeldmarschalls Karl Friedrich von dem Knesebeck, hatte in einer Stadtvilla an der Erikastraße in Eppendorf gelebt. Er pflegte viele Freundschaften vor allem mit Künstlern wie Ida Ehre. Deswegen war das Haus voll mit Werken und Andenken. Nach Gerlachs Fiedlers Tod erbte seine Witwe alles.

Als die alte Dame vor einigen Jahren starb, waren die Erben offenbar nicht an dem riesigen Nachlass interessiert oder vielleicht überfordert mit dem, was ein Multitalent wie Gerlach Fiedler nach einem 85 Jahre währenden Leben hinterließ. So holten sie sich professionelle Hilfe und die Sachen landeten auf dem Flohmarkt.