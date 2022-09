Reporter Thomas Hirschbiegel ist der MOPO-Flohmarktfuchs. Seit mehr als 50 Jahren besucht er jede Woche Märkte im Norden und kauft historische Dokumente, alte Fotos und alles, was mit Hamburg zu tun hat. Aber auch bei Design der 70er Jahre oder einer schöner alten Armbanduhr kann er oft nicht widerstehen. Ab sofort präsentiert er in unregelmäßigen Abständen seine neuesten Schätze. Heute: rund 100 Jahre alte Unterlagen einer Stiftung die zeigen, dass einige Hamburger schon damals mit hohen Gaspreisen zu kämpfen hatten.

Die schwarze Mappe mit der Aufschrift „Molkenbuhr-Stiftung, Herrn Senator Schöning“ erweckte sofort mein Interesse. Sie lag am Stand eines Händlers auf der „Flohschanze“ am Neuen Kamp (St. Pauli) und wechselte für fünf Euro den Besitzer. In der Mappe befanden sich rund 100 Jahre alte Unterlagen der „Molkenbuhr’schen Stiftung für ältere weibliche Dienstboten“.

Ein Schmuckstück: das Molkenbuhr-Stift in der Barner-/Ecke Gaußstraße

Das Stift besteht heute noch und befindet sich an der Barnerstraße 12 (Ottensen), gleich neben der MOPO an der Ecke Gaußstraße.

Es geht zurück auf eine wohlhabende Altonaer Kaufmannsfamilie. Carsten Jacob Molkenbuhr und seine Frau Katharina Antoinette hatten 1848 einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Ihre beiden Söhne Gustav und Otto waren verstorben. Warum ist unbekannt.

Zwei Bewohnerinnen des Stifts. Das Foto entstand 1981 nach einem Überfall auf die alten Damen.

Nach dieser Tragödie wollte das Ehepaar das Andenken seiner Söhne auf Dauer sichern und 1858 brachten die Molkenbuhrs 60.000 Goldmark als Stiftungskapital ein. 1882 erhöhte die nunmehr verwitwete Katharina Molkenbuhr um weitere 40.000 Goldmark.

Flohmarktfund in Hamburg: Unterlagen einer Stiftung aus Ottensen

Davon wurde das Grundstück Barnerstraße 12 gekauft und das Stift errichtet. 1893 zogen die ersten Damen ein. Es gab 18 kleine Wohnungen. Ein Waschbecken und zwei Toiletten befanden sich auf dem Flur. Bei den Bewohnerinnen handelte es sich um Dienstbotinnen, die oft 30 bis 40 Jahre bei wohlhabenden Altonaer Kaufleuten tätig gewesen waren und laut Stiftungsstatut einen „unbescholtenen Lebenswandel“ vorzuweisen hatten. Deren kärgliche Einkünfte im Alter reichten oft kaum zum Überleben aus.

Thomas Hirschbiegel alias der „Flohmarkt-Fuchs“ behält beim Stöbern stets den Durchblick.

Von großer Not zeugen auch die Dokumente, die jetzt auf dem Flohmarkt gelandet sind. Am 15. August 1923, also mitten in schlimmster Inflationszeit, erklären zwei Bewohnerinnen in einem Schreiben an die Stadt Altona, dass sie die Preise für Gas nicht mehr aufbringen können. Das „Wohlfahrtsamt“ kündigt eine mögliche Unterstützung an.

Gleichzeitig wurden damals alle Bewohner des Stifts aufgefordert, den Verbrauch von Gas, Elektrizität und Wasser „auf das Alleräußerste einzuschränken“. Bitter. Freundlicher dagegen der Brief des „Heimgartenbunds“ aus dem Jahr 1929, dort wird die Übergabe einer Blumenspende an die alten Damen angekündigt.