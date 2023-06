Hamburg: Feuerwehr kämpft mit Großaufgebot gegen Vegetationsbrand

Feuerwehreinsatz in den Boberger Dünen: Mit einem Großaufgebot haben die Einsatzkräfte am Mittwochabend gegen einen ausgedehnten Vegetationsbrand im Hamburger Südosten gekämpft.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber der MOPO erklärte, brannte es dort auf einer Fläche etwa von 300 mal 400 Metern. Die Einsatzkräfte wurden gegen 18.30 Uhr alarmiert, rückten mit einem Großaufgebot aus und bekämpften etwa zwei Stunden lang den ausgedehnten Flächenbrand.

Gegen 20.30 Uhr sei das Feuer komplett gelöscht gewesen, erklärte der Feuerwehr-Sprecher gegenüber der MOPO. Am späten Mittwochabend dauerten die Nachlöscharbeiten allerdings noch an: Einsatzkräfte kontrollierten die abgebrannte Wiese auf möglicherweise unentdeckte Glutnester.

Laut Feuerwehr-Sprecher waren insgesamt etwa 100 Feuerwehrleute in den Boberger Dünen im Einsatz.

Hamburg: Flächenbrand in der Nähe zur Autobahn A1

Zur Brandursache gab es am Mittwochabend zunächst noch keine konkreten Informationen. Allerdings begünstigt die aktuell anhaltende Trockenheit die Ausbreitung von Wald- und Flächenbränden. Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes lag am Mittwoch in Hamburg bei Stufe drei der fünfstufigen Skala, zu Beginn der Woche lag der bereits bei Stufe vier.

Der Flächenbrand in den Boberger Dünen befand sich in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A1. Dort sei es durch den Rauch aber nicht zu Verkehrseinschränkungen gekommen, erklärte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagabend auf MOPO-Nachfrage. Die Verkehrsstaffel sei den entsprechenden Abschnitt abgefahren: „Man sieht den Rauch zwar, es kommt aber zu keinen größeren Sichtbehinderungen“, sagte der Sprecher gegen 20 Uhr.

Hamburg: Böschungsbrand an der A7

Bereits am Mittwochnachmittag kam es in der Nähe von Hamburg zu einem Böschungsbrand an der A7, auf einer Länge von etwa einem Kilometer brannte es aus bislang ungeklärter Ursache entlang der Autobahn. Wegen des Brandes musste die A7 zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet. Auch in Niedersachsen brannte am Mittwochabend ein Waldstück. Hier war das Feuer laut Angaben eines Sprechers schnell gelöscht. (due)