Waldstück brennt auf 200 Quadratmetern

Bei Tiste in Niedersachsen (Kreis Rotenburg) ist am frühen Mittwochabend ein Waldstück in Brand geraten.

Das Feuer auf der etwa 200 Quadratmeter großen Fläche brach gegen 17 Uhr aus. Eine Zeugin wurde auf die Rauchentwicklung aufmerksam und meldete sie über einen Notfallpunkt der Feuerwehr. Das bestätigte die Polizei der MOPO am Abend.

Glücklicherweise konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

Bereits am Mittwochnachmittag kam es in der Nähe von Hamburg zu einem Böschungsbrand an der A7. Die Autobahn musste deshalb gesperrt werden. (prei)