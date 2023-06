Böschungsbrand an A7: Autobahn A7 gesperrt

Ein Böschungsbrand an der Autobahn 7 nahe Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) hat am Mittwoch erhebliche Verkehrsbehinderungen verursacht.

Wegen des gegen 16.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einer Länge von rund einem Kilometer ausgebrochenen Feuers und dem damit verbundenen Rauch sei die Autobahn komplett gesperrt worden, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Neumünster auf Anfrage.

Der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen sei von Beamten zurück- und über eine Ausfahrt umgeleitet worden. Gegen 18.00 Uhr sei die Autobahn in Richtung Hamburg wieder freigegeben worden, in Richtung Flensburg blieb sie zunächst noch gesperrt, weil die Feuerwehr noch letzte Glutnester beseitigen musste. Verletzt wurde niemand. (mp/dpa)