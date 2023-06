Trockenheit in Hamburg: Jetzt ist endlich Regen in Sicht

Die warmen und trockenen Tage haben auch in Hamburg die Waldbrandgefahr steigen lassen. Auch zum Start in die neue Woche bleibt es heiß in Hamburg – doch Regen ist endlich in Sicht. Die Feuerwehr gibt derweil Tipps, wie sich Brände vermeiden lassen.

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge lag der Waldbrandgefahrenindex am Montag in der Hansestadt bei Stufe 4 der fünfstufigen Skala. Die Feuerwehr Hamburg wies am Montag in dem Zusammenhang auf die sehr trockenen Wiesen, Wälder und Böschungen hin und bat um umsichtiges Verhalten. So sollten beispielsweise keine Zigarettenkippen achtlos aus Fahrzeugen oder Zügen geworfen werden.

Hamburg: Am Donnerstag kommt der Regen

Auch sollten Grasflächen und Feldwege mit Fahrzeugen nicht befahren oder auf ihnen geparkt werden, weil die heiße Unterseite des Wagens das trockene Gras entzünden kann. Es sollte nicht im oder am Wald und in Parkanlagen, sondern nur auf hierfür vorgesehenen Grillplätzen und -flächen gegrillt oder offenes Feuer entfacht werden.

Zudem sei wichtig, Grillkohle nach Gebrauch sorgfältig abzulöschen. Wer einen Wald- oder Flächenbrand bemerkt, sollte sofort die 112 anrufen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Lage spitzt sich zu“: Warum das Super-Wetter in Hamburg jetzt zum Problem wird

In Hamburg herrscht in den nächsten Tagen zunächst weiter sommerliches Wetter. Am Montag rechnet der DWD mit Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad. Am Dienstag liegt der Tages-Top-Wert in Hamburg bei 27 Grad. Ab Mittwoch wird es dann etwas kühler bei Temperaturen zwischen 21 und 25 Grad – und weiterhin reichlich Sonne.

Am Donnerstag klettert das Thermometer in Hamburg erneut auf maximal 25 Grad. Dazu erwartet der DWD den lang ersehnten Regen. Tagsüber sind kurze Schauer wahrscheinlich, in der Nacht zum Freitag könnten diese dann ergiebiger ausfallen. (dpa/fbo)