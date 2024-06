Deutschland im Achtelfinale: Alle Infos zum Hamburger Riesen-Public-Viewing

Am Samstag spielt Deutschland im EM-Achtelfinale gegen Dänemark. Auf dem Heiligengeistfeld auf St. Pauli wird es wieder eine große Public-Viewing-Party geben. Hier finden Sie alle Infos zum Mega-Event in Hamburg.

Die Vorrunden-Spiele sind überstanden, jetzt geht’s in die K.O-Phase: Am Samstag (Anpfiff um 21 Uhr) trifft im Signal-Iduna-Park in Dortmund Deutschland auf Dänemark. Zuletzt spielten beide Teams bei der EM 2012 gegeneinander, wobei die DFB-Elf 2:1 siegte.

„Vor denen brauchen wir uns nicht zu fürchten“, sagt Ex-Nationalspieler Michael Ballack über den nördlichen Nachbarn. Die Chancen stehen also gut, dass es am Samstag eine große EM-Party geben wird. Auch das Wetter soll mitmachen – bis zu 25 Grad werden erwartet.

Europameisterschaft: Public Viewing in Hamburg auf dem Heiligengeistfeld

Auf dem Heiligengeistfeld wird es wieder ein riesiges Public-Viewing-Event geben: Bis zu 40.000 Menschen können das Deutschland-Spiel auf einem 100 Quadratmeter großen Bildschirm verfolgen. Der Public-Viewing-Bereich ist am Samstag ab 16 Uhr geöffnet.

40.000 Menschen passen auf das Public-Viewing-Gelände auf dem Heiligengeistfeld. picture alliance/dpa/Daniel Bockwoldt 40.000 Menschen passen auf das Public-Viewing-Gelände auf dem Heiligengeistfeld.

Für Familien mit Kindern gibt es eine sogenannte „Family Area“, die vom Rest des Public-Viewing-Arials abgetrennt ist. Hier können die Kinder malen, im Sandkasten oder mit der Mini-Wasserbrause spielen.

Fan Zone in Hamburg: Zahlreiche Angebote auf dem Heiligengeistfeld

Wer vor dem Spiel in EM-Stimmung kommen will, kann in der angrenzenden Fan Zone die zahlreichen Angebote nutzen. So gibt es viele, internationale Gastro-Stände, Mitmach-Aktionen und Sitzmöglichkeiten. Auch die Fan Zone öffnet ihre Tore um 16 Uhr.

Als musikalischer Act treten am Samstag die Hamburger Taxifahrer Lovely und Monty auf: Die beiden indischen Brüder gehen derzeit mit ihrem EM-Song im Netz viral und werden zwischen 17.18 Uhr und 17.38 Uhr und zwischen 20.18 Uhr und 20.38 Uhr auf dem Fan Fest performen.

Der Eintritt zur Fan Zone und zum Public Viewing ist jeweils gratis – es kann jeder spontan vorbeikommen. Lediglich eine Sicherheitskontrolle gibt es an den Eingängen. Achtung: Rucksäcke und Taschen, die größer als DIN A3 sind, sind nicht gestattet. Diese können gegen Gebühr von zwei Euro an einer bewachten Taschenaufbewahrung abgegeben werden. Hunde dürfen ebenfalls nicht aufs Gelände.

Beim Public Viewing zum Spiel Deutschland – Schweiz war die Stimmung super. picture alliance/dpa/Daniel Bockwoldt Beim Public Viewing zum Spiel Deutschland – Schweiz war die Stimmung super.

Ebenfalls nicht gestattet ist die Mitnahme von Getränken. Allerdings dürfen leere PET-Flaschen mit einem maximalen Inhalt von 0,5 Litern ohne Deckel mitgebracht werden. An mehreren Stellen gibt’s kostenloses Trinkwasser. Übrigens: Ein 0,4-Liter-Bier kostet auf dem Fan Fest fünf Euro (plus zwei Euro Pfand).

Auf dem ganzen Gelände gibt es zahlreiche Toiletten. Der Betreiber „Toilettenfee“ hat eine kuriose Flatrate ins Leben gerufen: Für fünf Euro können die Fußball-Fans so oft wie sie wollen die Toiletten nutzen. So steht es auf roten Hinweisschildern in neun verschiedenen Sprachen. Das ist allerdings nur etwas für Viel-Nutzer: Pro „Sitzung“ bezahlt man ansonsten 50 Cent. Das bedeutet: Erst ab zehn Gängen lohnt sich die Flatrate.