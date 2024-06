Fußball-EM: Diese kuriose Flatrate gibt es auf dem Fan-Fest in Hamburg

Gute Stimmung, Torwandschießen und viel Bier: Das Hamburger Fan-Fest zur Europameisterschaft auf dem Heiligengeistfeld zog bereits zehntausende Besucher an. Die entdeckten vor Ort allerdings auch eine etwas absurde Flatrate.

Kein Wunder, dass sich vor den Getränke-Buden lange Schlangen bildeten: In den Stadien, so zeigten es zuletzt Bilder in sozialen Netzwerken, kostete unter anderem ein Bier sieben Euro – zur Empörung der Fans. Auf dem Hamburger Fan-Fest ist es etwas günstiger. Ein 0,4 Liter Alsterwasser oder Bier gibt es für fünf Euro, zuzüglich zwei Euro Pfand.

Fan-Fest Hamburg: Diese Flatrate gibt es hier

Das Mitbringen von Getränken, wie bei jedem Groß-Event, ist nicht erlaubt. Wer dann aber einen Becher von dort hat, kann ihn kostenlos am Wasserspender auffüllen.

So viel Flüssigkeit muss dann aber auch wieder aufs stille Örtchen gebracht werden – dafür hat der Betreiber „Toilettenfee“ eine etwas kuriose Flatrate ins Leben gerufen. Für fünf Euro können die Fußball-Fans so oft wie sie wollen die Toiletten nutzen. So steht es auf roten Hinweisschildern in neun verschiedenen Sprachen.

Für fünf Euro können Fußball Fans auf dem Heiligengeistfeld so oft aufs Klo gehen, wie sie wollen. hfr Für fünf Euro können Fußball Fans auf dem Heiligengeistfeld so oft aufs Klo gehen, wie sie wollen.

Das ist allerdings nur etwas für Viel-Geher: Pro „Sitzung“ bezahlt man ansonsten 50 Cent, das bedeutet erst ab zehn Gängen lohnt sich die Flatrate.

Beim Public Viewing auf dem Heiligengeistfeld werden alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, die fünf Spiele im Hamburger Volksparkstadion sowie alle Spiele der K.o.-Runde übertragen. In der Fanzone werden insgesamt alle 51 Spiele live auf mehreren Bildschirmen gezeigt. Die genauen Öffnungszeiten hängen von den jeweiligen Begegnungen des Tages ab. Ende ist um 23.30 Uhr. Gibt es eine Verlängerung, bleiben die Fanzone und das große Public-Viewing-Gelände bis 30 Minuten nach Spielende geöffnet. (aba)