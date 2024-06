Wummernde Bässe, ein ohrenbetäubender Krach: Was am Sonntagmorgen ab 9 Uhr aus der Fanzone in das Karoviertel dröhnte, ließ den Anwohnern die Kaffeetasse aus der Hand fallen. Da müsse was mit den Lautsprechern auf dem Heiligengeistfeld nicht stimmen, so die Vermutung der aufgeschreckten Nachbarschaft. Tatsächlich stand da am frühen Morgen ein weltbekannter DJ an den Reglern. Selbst die Veranstalter räumen ein: „Das war wahnsinnig laut“. Trotzdem habe alles seine Richtigkeit gehabt.

Der niederländische DJ Arnim von Buuren, einer der Stars der internationalen Technoszene, war angetreten, um seinen Landsleuten vor dem Spiel der Nationalmannschaft gegen Polen einzuheizen. Jede Nation darf Fan-Aktionen veranstalten, und der niederländische Fanverband hatte eine Party mit Live-Auftritten in der Fanzone angemeldet, am Sonntagmorgen, damit danach noch genug Zeit blieb für einen Fanmarsch, bevor um 15 Uhr Anpfiff im Volksparkstadion war.

Niederländer brachten weltbekannten DJ aufs Heiligengeistfeld