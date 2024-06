Lärm sind die Bewohner des Karoviertels ja gewohnt, aber was am Sonntagmorgen ab neun Uhr durchs Viertel dröhnte, ließ die Nachbarschaft doch zusammenzucken. „Das war, als wäre da ein Rockkonzert auf dem Heiligengeistfeld“, sagt eine Anwohnerin zu MOPO: „Die Hölle!“ Das örtliche Polizeikommissariat wurde mit Lärmbeschwerden geflutet, eine Linken-Politikerin, die selbst im Quartier wohnt, hat eine Vermutung, was hinter dem „Horrorkrach“ stecken könnte.