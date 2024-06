Kuriose Entscheidung! Deutschland muss im Achtelfinale gegen Dänemark ran

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im Achtelfinale der Heim-EM am Samstag auf Dänemark. Die Dänen retteten gegen Serbien ein 0:0 über die Zeit und verteidigten damit den zweiten Platz in Gruppe C – allerdings nur durch ein kurioses Kriterium.

Slowenien, das Gruppensieger England ein 0:0 abrang, kam nach drei Unentschieden genau wie die Dänen auf 2:2 Tore und drei Punkte. Weil Dänemark in allen drei Partien eine Gelbe Karte weniger kassiert hatte, lag es in der Fairplay-Wertung haarscharf vorn.

EM 2024: Keine Tore am letzten Spieltag der Gruppe C

Am Samstag um 21 Uhr kommt es in Dortmund nun zum Treffen zwischen Deutschland und Dänemark. Zuletzt spielten beide Teams bei der EM 2012 gegeneinander, wobei die DFB-Elf 2:1 siegte. „Vor denen brauchen wir uns nicht zu fürchten“, sagte Ex-Nationalspieler Michael Ballack bei MagentaTV über den nördlichen Nachbarn.

Dänemark-Verteidiger Vestergaard: „Alles ist machbar“

„Alles ist machbar“, widersprach ihm der dänische Verteidiger Jannik Vestergaard: „Wir wissen genau, was wir gut können. Die Deutschen sind eine gute Mannschaft. Wir brauchen eine ganz starke Leistung, und die Deutschen dürfen vielleicht nicht ihre Top-Leistung zeigen.“

Beide Abschlussspiele der Gruppe C waren stark von Taktik geprägt. Die zahnlosen Engländer griffen erst nach der Pause gegen Slowenien beherzt an, erarbeiteten sich aber kaum Chancen. „Es war ein hartes Spiel, wir haben den letzten Abschluss nicht gefunden“, räumte der englische Stürmer und Kapitän Harry Kane ein.

Serbien setzte gegen Dänemark lange auf Defensive, griff in den Schlussminuten aber ebenso vehement wie vergeblich an. Zu spät, um den letzten Platz in der Horrorfußball-Gruppe noch zu verhindern – zumal Dusan Vlahovic (83.) für seinen Sturz im Strafraum keinen Elfmeter bekam. Neben Serbien ist durch die Ergebnisse auch Kroatien aus der EM ausgeschieden.