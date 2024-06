Nächstes schweres Unwetter rollt auf Hamburg zu – was wird aus dem Fan-Fest?

Bereits vor zwei Tagen hat es in Hamburg kräftig gekracht – und nun ist bereits das nächste Unwetter im Anmarsch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schwerem Gewitter in der Nacht zu Sonntag.

Tagsüber gibt es am Samstag noch einmal herrliches Sommerwetter mit bis zu 26 Grad. In der Nacht zu Sonntag braut sich dann aber mächtig was zusammen. Von Südwesten zieht in den Nachtstunden ein größerer Gewitterkomplex auf, hieß es am Samstagmorgen vom DWD. Und der soll richtig viel Regen mitbringen.

Heftiger Starkregen in Hamburg erwartet

Ab etwa 1 Uhr rechnen die Wetterexperten des DWD mit gebietsweise heftigem Starkregen zwischen 20 und 40 Litern pro Quadratmeter. In einigen Teilen der Stadt kann es durchaus sein, dass zwischen 50 und 70 Liter pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden auf den Boden prasseln. Auch zwei Zentimeter große Hagelkörner sind möglich. Und windig wird es auch. Laut DWD können Sturmböen mit Geschwindigkeiten um die 80 km/h entstehen.

Der Gewitterkomplex soll am Sonntagvormittag in Richtung Ostsee abziehen. Im weiteren Verlauf des Tages bleibt es nass, erst gegen Abend sollen die Niederschläge nachlassen. Höchstwerte: 20 Grad.

Erst am Donnerstag hatte ein Unwetter für reichlich Chaos in der Stadt gesorgt. Die Feuerwehr rückte innerhalb von knapp sechs Stunden 872 mal aus. Von dem Unwetter besonders betroffen war überwiegend der Osten Hamburgs mit den Stadtteilen Barmbek, Winterhude, Wandsbek, Lohbrügge und Bergedorf. Die Einsatzkräfte hatten es vor allem mit abgebrochenen Ästen, volllaufenden Kellern und Tiefgaragen sowie umgestürzten Bäumen zu tun. Ein Sprecher von „Hamburg Wasser“ sagte, dass der Starkregen das Katastrophen-Ausmaß erreicht habe.

Auch am Freitag hatte das Unwetter vom Donnerstag noch Auswirkungen. Der Verkehr stand auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Bremen zwischenzeitlich still und startete am Freitag nur verlangsamt. Der Grund: Bei Tostedt (Landkreis Harburg) hatte es wegen der Wassermassen eine Unterspülung an den Gleisen gegeben. Mittlerweile läuft der Verkehr dort wieder normal.

Nun also ein erneutes Unwetter. Hat die Ankündigung Auswirkungen auf das Fan-Fest am Abend? Auf dem Heiligengeistfeld ist ab 21 Uhr die Partie Deutschland gegen Dänemark zu sehen, tausende Fans werden erwartet. „Wir stehen in ständigem Austausch mit dem Deutschen Wetterdienst“, so eine Sprecherin der Fan-Zone zur MOPO. Da das Unwetter erst spät in der Nacht erwartet werde, rechne man mit einem normalen Verlauf der Veranstaltung.

In anderen Teilen Deutschlands wird es im Verlauf des Samstags schon deutlich früher ungemütlich: Aufgrund der erwarteten schweren Gewitter bleibt die Fan-Zone in Frankfurt den gesamten Tag geschlossen.