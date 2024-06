Fast 900 Einsätze allein in Hamburg! Feuerwehr beim Unwetter im Dauerstress

Innerhalb weniger Minuten wurde es dunkel am Himmel, dann öffneten sich die Schleusen: Sintflutartige Regenfälle fluteten Straßen, Bäume krachten um und geparkte Autos schwommen davon. Die Feuerwehr musste in wenigen Stunden hunderte Einsätze bewältigen.

872 Mal rückten die Einsatzkräfte innerhalb von knapp sechs Stunden aus, sagte ein Feuerwehr-Sprecher der MOPO am Freitagmorgen. In der Nacht sei es ruhig geblieben, weil sich eine für den späten Abend angekündigte Gewitterfront frühzeitig aufgelöst hatte.

Von dem Unwetter besonders betroffen war überwiegend der Osten Hamburgs mit den Stadtteilen Barmbek, Winterhude, Wandsbek, Lohbrügge und Bergedorf. Die Einsatzkräfte hatten es vor allem mit abgebrochenen Ästen, volllaufenden Kellern und Tiefgaragen sowie umgestürzten Bäumen zu tun. Der Deutsche Wetterdienst teilte am Abend mit, dass große Gefahr für Leib und Leben bestand – unter anderem durch Blitzschlag und abgedeckte Dächer.

Unwetter in Hamburg: Gullydeckel explodiert – Straßen überschwemmt

Am Holstenwall in der Neustadt kam es 17.44 Uhr zu einer Explosion: Der Wasserdruck unter dem Gullydeckel war dort so groß, dass die Gehwegplatten in die Höhe schossen. An der S-Bahn-Station Alte Wöhr (Barmbek-Nord) war eine Straße dermaßen überschwemmt, dass mindestens ein parkendes Auto wegschwamm. Der Durchgang zum Stadtpark war ebenfalls überflutet.

André Lenthe In der Mozartstraße in Barmbek-Süd begrub ein Baumgigant mehrere geparkte Autos. In der Mozartstraße in Barmbek-Süd begrub ein Baumgigant mehrere geparkte Autos.

MOPO An der S-Bahn-Station Alte Wöhr kämpfen sich Menschen mit ihren Fahrrädern durch die Fluten. An der S-Bahn-Station Alte Wöhr kämpfen sich Menschen mit ihren Fahrrädern durch die Fluten.

MOPO Die Straßen rund um die Station Alte Wöhr sind völlig überflutet. Die Straßen rund um die Station Alte Wöhr sind völlig überflutet.

MOPO Die Straße an der Station Alte Wöhr ist überflutet. Im Hintergrund ist zu sehen, wie ein parkendes Auto wegschwimmt. Die Straße an der Station Alte Wöhr ist überflutet. Im Hintergrund ist zu sehen, wie ein parkendes Auto wegschwimmt.

MOPO Durch das Unwetter werden in Hamburg Straßen überschwemmt – wie hier an der S-Bahn-Station Rübenkamp. Durch das Unwetter werden in Hamburg Straßen überschwemmt – wie hier an der S-Bahn-Station Rübenkamp.

MOPO Am Holstenwall war der Druck aus dem Gully-Deckel so stark, dass die Gehwegplatten in die Höhe schossen. Am Holstenwall war der Druck aus dem Gully-Deckel so stark, dass die Gehwegplatten in die Höhe schossen.

hfr Auch ein Kiosk in der U-Bahn-Station Wandsbek Markt wurde überflutet. Auch ein Kiosk in der U-Bahn-Station Wandsbek Markt wurde überflutet.

Bei Tostedt (Landkreis Harburg) waren Gleise unterspült. Die Zugstrecke zwischen Hamburg und Bremen war deshalb gesperrt – mittlerweile ist sie wieder frei.

Die Gleise des Tostedter Bahnhofs im Landkreis Harburg waren überflutet. JOTO Die Gleise des Tostedter Bahnhofs im Landkreis Harburg sind überflutet worden.

In Bergedorf fiel ein Baum auf S-Bahngleise, weshalb die S2 dort bis circa 19.30 Uhr gesperrt war. Zeitweise war auch der Fernverkehr in Richtung Berlin von einer Sperrung betroffen, so eine Bahnsprecherin. Auch diese Sperrung sei mittlerweile aufgehoben worden.

In der Mozartstraße in Barmbek-Süd begrub ein Baumgigant gegen 17.45 Uhr mehrere geparkte Autos. Ebenfalls in Barmbek-Süd wurde laut Feuerwehr ein Hausdach großflächig abgedeckt. Hier waren die Retter mit einem 70 Meter hohen Teleskopmastfahrzeug zusammen mit dem Technischen Hilfswerk (THW) im Einsatz.

Unwetter in Norddeutschland: Decke von Sonnenstudio bricht durch Wassermassen ein

Auch im Hamburger Umland gab es viele Einsätze: Allein im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein rückte die Feuerwehr innerhalb von einer Stunde 50 Mal aus. In Quickborn (Kreis Pinneberg) war die Decke eines Sonnenstudios in der Bahnhofstraße aufgrund der Wassermassen eingebrochen. Glücklicherweise befanden sich in den Sonnenbänken keine Kunden. Nach Angaben der Helfer seien die Mitarbeiter auf den Schaden aufmerksam geworden, als sie einen lauten Knall hörten. Es soll wie ein Wasserfall aus der Decke geschossen sein.

In Quickborn war die Decke eines Sonnenstudios aufgrund der Wassermassen eingebrochen. Florian Sprenger In Quickborn war die Decke eines Sonnenstudios aufgrund der Wassermassen eingebrochen.

Gewitter kam mit Ansage – so wird das Wetter am Freitag und Samstag

Das Gewitter kam mit Ansage: Im Vorfeld gab es Unwetterwarnungen für den Norden. Nach einem schwülen und heißen Vormittag waren in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern starke Gewitter vorhergesagt.

Unter anderem in den Landkreisen Harburg und Stade, im Kreis Stormarn und speziell an der Nordseeküste warnte der Deutsche Wetterdienst vor teils unwetterartigen Gewittern. In Einzelfällen könnten bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, dazu drohen Orkanböen und Hagel.

Nach den Gewittern und Unwettern soll es am Freitag deutlich abkühlen auf 21 bis 25 Grad, in Mecklenburg-Vorpommern bis 27 Grad. Am Freitagvormittag soll es laut Prognose noch Regenschauer und Gewitter geben, in Mecklenburg-Vorpommern mit Hagel und Starkregen. Ab dem Nachmittag soll es aber zunehmend aufheitern und am Samstag wird dann überwiegend freundliches Wetter erwartet.

Mit Material der Deutschen Presse-Agentur