Nach Unwetter weiter Probleme auf Zugstrecke Hamburg-Bremen

Wegen des Unwetters über Norddeutschland stand der Verkehr auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Bremen zwischenzeitlich still. Nun rollt er wieder – aber verlangsamt. Ab den Mittagsstunden soll der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden.

Seit den frühen Morgenstunden fahren die Züge zwischen Hamburg und Bremen nur mit langsamer Geschwindigkeit. Bei Tostedt (Landkreis Harburg) hatte es am Donnerstag wegen starker Gewitter eine Unterspülung an den Gleisen gegeben.

Ab den Mittagsstunden soll der Zugbetrieb wieder planmäßig aufgenommen werden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn der MOPO. Derzeit hätten die Züge eine Verspätung von rund 15 Minuten, so die Sprecherin. Man arbeite mit Hochdruck daran, den Normalbetrieb wieder herzustellen.

Metronom: Züge zwischen Hamburg und Bremen ab Freitagmittag

Ab 12 Uhr sollen die Metronom-Züge wieder durchgehend zwischen Hamburg und Bremen fahren, wie ein Sprecher auf Anfrage sagte. Allerdings seien noch nicht alle Gleise wieder befahrbar – es werde deshalb auch weiterhin zu Verspätungen von bis zu 20 Minuten kommen. Ab 14 Uhr sollen alle Gleise wieder frei sein.

Zwischen Lauenbrück und Buchholz fahren aktuell keine Metronom-Züge – hier wurde ein Busersatzverkehr eingerichtet. Dieser soll noch mindestens bis 12 Uhr aufrecht erhalten bleiben. (elu)