872 Feuerwehreinsätze allein in Hamburg: Das Unwetter am Donnerstag sorgte in Teilen der Stadt über Stunden für Ausnahmezustand. Abgestellte Autos schwammen durch die Regenmassen, der Druck auf einen Gullydeckel war so groß, dass er samt Gehwegplatten aus dem Boden gerissen wurde, Keller und Tiefgaragen liefen voll. Besonders betroffen war der Osten Hamburgs mit den Stadtteilen Barmbek, Winterhude, Wandsbek, Lohbrügge und Bergedorf. Viele Leute schauten aus dem Fenster und fragten sich: Wie gut ist diese Stadt eigentlich auf diese Wassermassen vorbereitet?