Einzigartig! Hier kommt die schwimmende Bühne für die große Hafen-Party

Für den diesjährigen Hafengeburtstag haben sich die Veranstalter etwas ganz Besonderes ausgedacht. Auf einer schwimmenden Bühne treten Stars wie die Techno-Truppe Scooter und DJ Alle Farben auf. Der Ponton dafür wurde nun zur Stelle geschleppt, an der die große Party steigen soll.

Bei strahlendem Sonnenschein zogen zwei Schlepper am Donnerstag den Ponton an einem der Blohm&Voss-Docks vorbei in Richtung Landungsbrücken. Dort soll am Freitag, den 10. Mai die große Party steigen – auf einer schwimmenden Bühne. Laut den Veranstaltern soll damit das Land- und Wasserprogramm stärker als bisher miteinander verbunden werden.

Hamburg: Hier kommt die schwimmende Bühne für die Hafen-Party

Der zweite Tag des Hafengeburtstags bietet nämlich nicht nur das traditionelle Feuerwerk, sondern auch die Auftritte der Band Scooter mitsamt ihrem Frontmann H. P. Baxxter, des Männerchors Goldkehlchen und eine Show der Musicaldarsteller von Stage Entertainment. Sie zeigen Ausschnitte aus verschiedenen Stücken, darunter das neue Musical „& Julia“, das im Herbst in Hamburg Premiere feiert.

Am Samstag legt Star-DJ Alle Farben auf der schwimmenden Bühne auf. Begleitet wird sein Auftritt von einer Licht- und Drohnenschow auf dem Wasser. (mp)