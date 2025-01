Ein Jahr Verspätung: Westfield gibt Eröffnungstermin für Einkaufszentrum bekannt

Drei Mal wurde die Eröffnung des Shoppingcenters Westfield Überseequartier bereits angekündigt, doch jedes Mal folgte die Absage. Diesmal aber soll es klappen, ist sich der Bauherr sicher.

Laut Unibail-Rodamco-Westfield (URW) soll das neue Shoppingcenter am 8. April dieses Jahres eröffnen. Das gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt. Demnach ist die letzte Testphase erreicht, die Flächen für Gastronomie, Einzelhandel und Co. sollen zu 94 Prozent vermietet sein.

Westfield in Hamburg: Unternehmen gibt Eröffnungstermin bekannt

Es ist der mittlerweile vierte Eröffnungstermin. Ursprünglich sollte der Shopping-Tempel an der Elbe mit 170 Geschäften am 25. April 2024 den Betrieb aufnehmen, die britische Sängerin Rita Ora war für einen Auftritt gebucht. Jedoch platzte der Eröffnungstermin zwei Wochen vorher. Ein Wasserschaden soll dafür verantwortlich gewesen sein. Die Begründung wurde von mehreren Seiten bezweifelt.

Die neue WochenMOPO vom 24. Januar MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Neuer Job, neues Glück: Hamburger erzählen, wie ihnen der Neustart gelang

gelang Mias (12) Kampf gegen Long Covid : Das Mädchen aus Barmbek ist seit Monaten ans Bett gefesselt

: Das Mädchen aus Barmbek ist seit Monaten ans Bett gefesselt Die Tricks der Plakatkleber : Vor der Wahl kämpfen sie mit harten Bandagen um Raum

: Vor der Wahl kämpfen sie mit harten Bandagen um Raum Dschungelcamp : Eine Abrechnung mit dem TV-Format

: Eine Abrechnung mit dem TV-Format Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

für jeden Tag 20 Seiten Sport: St. Paulis neuer Shooting-Star Noah Weißhaupt über seinen Wechsel vom Breisgau an die Elbe und große Ziele

Noah Weißhaupt über seinen Wechsel vom Breisgau an die Elbe und große Ziele 20 Seiten Plan7: Jan Böhmermann in der Barclays-Arena & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Stattdessen wurde gemutmaßt, dass die Bauarbeiten schlicht nicht rechtzeitig abgeschlossen werden konnten. Der Bauherr wies die Darstellung zurück. Die Eröffnung sollte dann erst Ende August, dann am 17. Oktober stattfinden. Schließlich war nur noch vom „späten ersten Quartal 2025“ die Rede.

Blick in den neuen Shoppingtempel in der HafenCity rock&stars digital / URW Blick in den neuen Shoppingtempel in der HafenCity

Nachdem die MOPO bereits am Mittwoch vom 8. April als geplantes Eröffnungsdatum erfuhr, folgte am Donnerstag die offizielle Bestätigung. Damit fiele die Eröffnung ins zweite Quartal des Jahres.

Tödliches Unglück auf der Baustelle

Neben den Querelen um die mehrfach verschobene Eröffnung machte das Westfield auch mit einem tödlichen Unfall Schlagzeilen: Fünf Arbeiter stürzten im Oktober 2023 auf der Baustelle mehrere Stockwerke in die Tiefe, als ein Gerüst in einem Fahrstuhlschacht kollabierte. Vier Männer starben noch an der Unfallstelle, ein fünfter später im Krankenhaus.

Das könnte Sie auch interessieren: „Hamburg traut sich was!“ Ein Worst-Of der Politiker-Zitate zu Elbtower und Co.

Das Westfield im Überseequartier wird ein Komplex aus insgesamt 14 Gebäuden mit Einzelhandel, Gastronomie und Kulturangeboten. Außerdem sollen 579 Wohnungen, Büros für 4000 Arbeitsplätze, drei Hotels mit insgesamt 819 Zimmern und ein Kreuzfahrtterminal entstehen. Gesamtfläche: 419.000 Quadratmeter. Unibail-Rodamco-Westfield investiert nach eigenen Angaben 1,6 Milliarden Euro. (doe)