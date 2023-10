Gerüst stürzt in Hamburg ein: Arbeiter begraben – mehrere Tote

Schwerer Unfall in der HafenCity: Ein Gerüst auf einer Baustelle an der Chicagostraße ist am Montagmorgen eingestürzt. Mehrere Arbeiter wurden dadurch vergraben – fünf kamen dabei ums Leben, wie die Feuerwehr der MOPO bestätigte.

Mehrere Arbeiter, mutmaßlich um die zehn, sollen in einem Fahrstuhlschacht begraben worden sein. Das Gerüst war über acht Etagen zusammengebrochen.

Feuerwehrkräfte und mehrere Notärzte sind im Einsatz

Etwa 60 Kräfte der Feuerwehr sind momentan mit der Rettung und Sichtung der Verletzten beschäftigt. Eine unklare Anzahl an Bauarbeitern befinde sich laut Feuerwehr im Schacht. Es scheint leider möglich, dass weitere Todesopfer dazukommen werden.

„Die Rettung erweist sich als sehr schwierig“, sagt ein Feuerwehrsprecher vor Ort. Die Kräfte würden sich wegen der losen im Schacht liegenden Gerüstteile selber in Lebensgefahr begeben. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung der Situation.“

Der Unfall geschah gegen 9 Uhr auf der Großbaustelle des Westfield-Hamburg-Überseequartiers, wo momentan unter anderem ein riesiges Shopping-Center und Wohnungen entstehen. Hunderte Arbeiter wurden von Einsatzkräften von der Baustelle geführt. Es sind mehrere Rettungswagen und Notärzte im Einsatz.