Neue Mega-Mall in Hamburg: Diese zwölf bekannten Marken ziehen ein

Der Countdown läuft, im Frühjahr kommenden Jahres sollen schon die ersten einkaufshungrigen Besucher:innen durch das neue Westfield Überseequartier in der Hamburger HafenCity flanieren können. Einige der dort einziehenden Geschäfte sind schon bekannt, nun sind zwölf neue Namen ebenfalls durchgesickert.

Geschäfte, Gastronomie und Entertainment in rund 200 Geschäften und Orten sollen im neuen Einkaufsareal im Überseequartier direkt an der Elbe, beheimatet sein. Wie das „Hamburger Abendblatt“ berichtet, sollen darunter auch folgende Marken sein: Outdoormodehersteller New Zealand Auckland, die Männermode-Brands PME Legend und Jack & Jones, der Technik-Store DJI und die dänische Edel-Lakritz-Marke Lakrids by Bülow.

Außerdem bald in der HafenCity zu finden: Parfümerie Schuback, Papeterie Bathelt, Brillenhersteller Viu, Tee-Shop Paper & Tea und Kiko Milano, wo es Schmink- und weitere Beautyprodukte gibt. Ebenfalls haben die Schmuckmarke Swarovski und Pandora Flächen angemietet.

Westfield Shoppingcenter eröffnet im Frühjahr 2024

Bereits bekannt war, dass die Mode-Riesen Hugo Boss, Gant, H&M, Zara sowie Calvin Klein, Tommy Hilfiger und Hobbs ebenfalls dort zu finden sein werden. Derzeit sind bereits 85 Prozent der Fläche im neuen Westfield Center vermietet.

So soll es mal aussehen: Das Überseequartier am Hafen. moka-studio So soll es mal aussehen: Das Überseequartier am Hafen.

Das Luxuskaufhaus Breuninger, das sich rund 14.000 Quadratmeter Fläche im Shoppingcenter sicherte, soll laut „Abendblatt“ mit dem Innenausbau begonnen haben. Auch Rewe soll schon im Inneren tätig sein: Der Supermarkt-Riese wird auf 3000 Quadratmeter vertreten sein.

Wann genau im kommenden Frühjahr Eröffnung des neuen XXL-Shoppingareals gefeiert wird, soll demnächst feststehen. Dann eröffnen auch die drei im Areal geplanten Hotels Pullmann, Novotel und Ibis Styles. (alp)