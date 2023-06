Diese bekannten Modemarken kommen in Hamburgs neues Mega-Shopping-Viertel

Das derzeit in Bau befindliche Überseequartier in der HafenCity will sich zu einem attraktiven Standort für modeaffine Hamburger entwickeln – und setzt dabei auf internationale Premium-Marken. Künftig ziehen Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Phase Eight und Hobbs mit sogenannten Flaghip-Stores in das Shopping-Viertel am Hafen, gab Betreiber Westfield jetzt bekannt. Auch die italienischen Marken Calzedonia und Intimissimi werden mit großen Geschäften vertreten sein.

„Branchenweit neue Maßstäbe“ wollen die Entwickler mit dem Markenmix im Überseequartier setzen, eine „Retail- und Lifestyle- Experience, wie sie in Deutschland kein zweites Mal zu finden sein wird: Wir kombinieren Weltmarken mit nationalen Brands und parallel junge, aufstrebende Labels mit Local-Champions mit starker regionaler Verankerung“, heißt es in einer Pressemitteilung der Projektentwickler.

Überseequartier in Hamburg: Shoppen, Essen, Arbeiten

Allein 350 Quadratmeter soll der Tommy-Hilfiger-Laden haben, der am Eingang zum sogenannten „Premium-Loop“ des Einkaufs- und Gastroviertels liegen wird. Calvin Klein wird auf 280 Quadratmetern einziehen, Phase Eight und Hobbs aus Großbritannien, spezialisiert auf hochklassige Damenmode, eröffnen ihre ersten Läden überhaupt in Deutschland. Dazu kommen die italienischen Marken Intissima und Calzedonia mit eigenen Läden – allerdings nicht im „Premium-Loop“, sondern im vom Marketing-Team „Young-Fashion-Cluster“ getauften Bereich für die offensichtlich weniger betagte Kundschaft.

Das Überseequartier ist umstritten, viele Beobachter fürchten eine weitere Schwächung der eh schon kriselnden Innenstadt. Direkt am südlichen Rand der HafenCity soll eine teils überdachte „Retail- und Lifestyle-Experience“ entstehen: 14 Gebäude, insgesamt 419.000 Quadratmeter Fläche für Einzelhandel, Gastronomie sowie Entertainment und Kultur, 579 Wohnungen, Büros für 4000 Arbeitsplätze, drei Hotels und ein Kreuzfahrt-Terminal. Das Quartier wird über eine eigene U-Bahnstation angeschlossen. Im Frühjahr 2024 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. (mn)