Schlimmer Unfall an den Elbbrücken: Gerüst stürzt ab – mehrere Arbeiter mitgerissen

An den Elbbrücken ist es am Samstagnachmittag zu einem furchtbaren Unglück gekommen: Bei Arbeiten stürzte plötzlich ein Gerüst in die Tiefe. Mehrere Arbeiter wurden mitgerissen und zum Teil schwer verletzt. Die Feuerwehr war mit mehreren Rettern und dem Notarzt im Einsatz.

Zu dem Unglück kam es laut Feuerwehr gegen 14.20 Uhr in der Zweibrückenstraße. Hier waren mehrere Arbeiter auf einem Gerüst unterhalb der Elbbbrücken damit befasst, das Bauwerk zu sanieren. Plötzlich haben sich laut Zeugen Teile gelöst. Das Gerüst stürzte samt Arbeitern in die Tiefe.

Hamburg: Höhenretter im Einsatz – Schwerverletzter mit Notarzt in Klinik

Laut Feuerwehr gab es dabei vier Verletzte, einer davon wurde schwer verletzt. Er wurde von den Höhenrettern gerettet und an einen Notarzt übergeben. Alle kamen in eine Klinik.

Die Polizei hat die Baustelle beschlagnahmt und ermittelt die Unglücksursache. Dazu wird auch das Amt für Arbeitsschutz einbezogen.