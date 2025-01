Westfield in der HafenCity: Neuer Termin für Eröffnung bekannt

Nach drei geplatzten Eröffnungsterminen soll es in diesem Jahr endlich so weit sein: Das gigantische Shoppingcenter Westfield Überseequartier will seine Pforten öffnen. Die Mieter sollen nun über den neuen Termin informiert worden sein – der sich nicht ganz im Zeitplan befindet.

Zuerst war die Eröffnung des neuen Shopping-Tempels mit 170 Geschäften und Gastronomie für den 25. April vergangenen Jahres geplant. Doch rund zwei Wochen vorher platzte der Termin. Der Grund soll ein Wasserschaden gewesen sein. Von vielen Seiten gab es Zweifel, dass das Problem so begrenzt sei.

Tatsächlich, so die Mutmaßungen, hätten die Bauarbeiten nicht rechtzeitig abgeschlossen werden können. Das dementierte der Bauherr Unibail-Rodamco-Westfield (URW) stets, verschob den Eröffnungstermin erst auf Ende August, dann auf den 17. Oktober. Schließlich war nur noch vom „späten ersten Quartal 2025“ die Rede.

Doch jetzt gibt es offenbar Neuigkeiten. Mieter sollen nach MOPO-Informationen über den 8. April als neues Eröffnungsdatum unterrichtet worden sein.

Eine Sprecherin von URW teilte auf Anfrage mit: „Wir sind auf einem guten Weg, das Westfield Hamburg-Überseequartier im späten ersten Quartal 2025 fertigzustellen und sind bezüglich des Eröffnungstermins im Austausch mit unseren Mietpartnern.“ Mit dem 8. April würde die Eröffnung eher ins frühe zweite Quartal fallen.