Pferde-Ärger für Senator Grote

Guten Morgen,

Mann auf Pferd. Geht mehr Eleganz und Stärke? Kaiser Wilhelm. Alexander der Große. Pierre Brice. Lucky Luke. Und: Andy Grote (SPD). Der Innensenator hatte sich das gut überlegt: Warum unvorteilhaft aufschauen zu Reiter:innen und Pferdchen während der Preisverleihung beim Deutschen Springderby? Viel schöner ist doch: auf Augenhöhe mit Siegern sein. Und so kam es zum erhabenen Moment. Edles Ambiente in Klein Flottbek. Nobles Publikum. Heißblütige Springpferde. Und mittendrin, ach, obendrauf: der Innensenator. Ob mich das Skandälchen um die kostenlosen Reit- (oder wie Grote sagt: Gewöhnungs-)Stunden (M+) politisch empört? Eher nicht. Es berührt mich eher unangenehm, wie leichtfertig sich Grote nach dem berüchtigten verbotenen Corona-Umtrunk auf sein Wohl in der HafenCity erneut dem Verdacht der überbordenden Eitelkeit aussetzt.

+++

Wohl kaum irgendwo zeigen sich die Abgründe des menschlichen Tuns so vielfältig wie auf den Fluren unserer Gerichte. Andre H. (52) entführte, schlug und bedrohte seine Ex, um sie zu zwingen, mit ihm nach Mexiko zu gehen. Als sie vorgab, nun doch wieder mit ihm zusammen sein zu wollen, ließ er sie zunächst frei. Um sie dann erneut zu entführen, nachdem sie ihn angezeigt hatte. Jetzt begann der Prozess gegen den Mann und seine Helfer.

+++

In St. Georg prallt am Hansaplatz alles aufeinander, was diese Stadt zu bieten hat. An dem Areal mitten im Herzen der Stadt gibt’s Suff, Elend und sauteure Apartments, direkt nebeneinander. Mein Kollegen Daniel Gözübüyük und Rüdiger Gärtner haben dazu eine lesenswerte Reportage erstellt: Zwischen 10 Euro-Sex und Paris-Feeling: So geht es am berüchtigten Hansaplatz zu. (M+)

Einen wunderbaren Dienstag wünscht Ihnen

Maik Koltermann

chefredaktion@mopo.de

