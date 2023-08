Mega-Bauprojekt in Hamburg: So hoch ist der Elbtower mittlerweile

Hamburg bekommt ein neues Wahrzeichen. Schon in wenigen Jahren wird an den Elbbrücken Deutschlands dritthöchster Wolkenkratzer stehen. Zurzeit wächst der Elbtower jede Woche rund vier Meter in die Höhe.

Nur der Commerzbank-Turm und der Messeturm in Frankfurt sind noch höher: Der vom Büro des Stararchitekten David Chipperfield entworfene Elbtower soll mit 65 Stockwerken 245 Meter hoch werden. Aktuell kommt der Bau des Elbtowers an der Südostspitze der HafenCity nach Angaben des Projektentwicklers Signa Real Estate gut voran. Ende Juli habe der Rohbau die 60-Meter-Marke durchbrochen, hieß es.

Pro Woche wächst der Elbtower um ein Geschoss

„Wir arbeiten uns kontinuierlich weiter in die Höhe“, zitierte Signa Real Estate den Bereichsleiter bei der Baufirma Adolf Lupp, Marcus Eckert. „Alle sechs bis acht Tage wächst der Elbtower jeweils um ein Geschoss, also um rund vier Meter.“ Tag für Tag seien rund 300 Bauarbeiter auf der Baustelle im Einsatz. Ende des Jahres sollen 100 Meter Höhe erreicht sein, bis 2026 soll der Wolkenkratzer fertiggestellt sein.

Das Gebäude wachse nicht nur in die Höhe, sondern auch in die Breite, hieß es. Ab Mitte August sollen die Umrisse des Sockels erkennbar sein. Dort werde die Gesellschaft Nobu Hospitality, an der auch US-Schauspieler und Oscar-Preisträger Robert de Niro beteiligt ist, ein Hotel betreiben. Die Gruppe ist auch als Betreiber einer Bar vorgesehen, die auf einer Aussichtsplattform im 55. Stock entstehen soll.

Kostenexplosion beim Elbtower

Der eigentliche Hochbau hatte nach Zahlung der zweiten Kaufpreisrate im Januar begonnen. Ende vergangenen Jahres war eine vier Meter dicke Bodenplatte gegossen worden. Laut Kaufvertrag betrug der Nettokaufpreis für das Grundstück direkt an den Elbbrücken 122 Millionen Euro.

Das könnte Sie auch interessieren: Elbtower – Stadt lässt sich auf zwielichtigen Investor ein

Im langen Immobilienboom der vergangenen Jahre sind eine Reihe von Luxus-Wohntürmen in deutschen Großstädten entstanden, darunter der Grand Tower in Frankfurt. Bei einige Projekten kam es aber zu erheblichen Bauverzögerungen und deutlichen Kostensteigerungen – so auch beim Elbtower: Nach Angaben von Signa Real Estate wird der Wolkenkratzer voraussichtlich 950 Millionen Euro kosten, bei der Vorstellung des Projekts 2018 war noch von 700 Millionen Euro die Rede gewesen.

Signa Real Estate gehört zur Signa-Holding des österreichischen Milliardärs René Benko, die in Deutschland auch als Eigentümer der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof bekannt ist.

In der Vergangenheit hatte es immer wieder Kritik an dem Bauprojekt gegeben. (dpa)