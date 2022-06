Hamburgs modernstes Hochhaus

Es ist ein Aufbruch in eine neue Ära. Seit der Senat im Dezember 2021 den Bebauungsplan für das Elbbrücken-Areal Ost beschlossen hat, steht fest: In wenigen Jahren hat Hamburg ein neues Wahrzeichen. Der Elbtower wird dann das wohl beeindruckendste und öffentlich sichtbarste Symbol für eine prosperierende Stadt, die sich der Zukunft zuwendet.

Gemeinsam mit der Elbphilharmonie zieht der Elbtower dann eine schwungvolle Linie durch den Himmel über der Elbe. Dem Teil Hamburgs, der sich zur Elbe hin erstreckt, verleiht er urbane Anmut. Von Süden aus gesehen, fügt sich das Gebäude elegant und selbstverständlich in die Silhouette der Stadt ein. Aus der Innenstadt heraus betrachtet, zeigt der Elbtower den Anspruch der Hansestadt, mit der Zukunft Schritt zu halten.

„Häuser erzeugen Stadt und leisten einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Identität einer Gesellschaft. Damit legen sie die Grundlage für Urbanität und werden zum Fundament für die Lebens- und Möglichkeitsräume der Menschen“, sagt David Chipperfield. Der Architekt des Elbtower ist einer der großen Gestalter der klassischen Moderne. Er hat in der der ganzen Welt Gebäude entworfen, die über ihre Zeit hinaus Geltung haben, in Seoul, in Berlin, in London oder New York.

Ein Vorhaben in der Tradition hanseatischer Offenheit

Und so wird auch der Elbtower Hamburg prägen, allein durch seine Dimensionen. 64 Stockwerke sollen nach der Fertigstellung in den Himmel ragen. Von oben sehen die Besucher die Welt mit ganz neuen Augen. Mit einer Gesamthöhe von 245 Metern über dem Meeresspiegel schafft der Elbtower eine für Hamburg bislang unerreichte Aussicht. Die Atmosphäre am Arbeitsplatz ist anregend, der Blick auf Hamburg, die Elbe und die Fleete wird zu einer außergewöhnlichen Quelle für Inspiration. Das höchste Gebäude im Norden Europas, der drittgrößte Turm in Deutschland, wird zum Symbol für Weitsicht. Von hier schweift der Blick in die Ferne, auf völlig unverstellte Horizonte, weit ins Land hinein und sogar aufs Meer, das Hamburgs Leben seit jeher beeinflusst.

So weit das Auge reicht: So soll der Blick von der Dachterrasse einmal sein.

Als Highrise wird der Elbtower seine Nachbarschaft prägen. Er belebt und bereichert sein Umfeld – mit neuen Büro- und Arbeitsplatzmodellen, mit innovativen Hotel-, Café- und Restaurantkonzepten. Mit einem vielfältigen Kultur- und Freizeitangebot. Und mit einer Offenheit, die den Tower von Anfang zu einem Bestandteil Hamburger Öffentlichkeit macht. Tausende Menschen werden in Zukunft im Elbbrückenquartier arbeiten, wohnen, ausgehen oder einfach leben. Der Elbtower verortet das Quartier neu in den Köpfen der Hamburger und schafft einen neuen optischen Bezugspunkt im Stadtbild.

Ein Teil der Stadt und der Stadtgesellschaft

Weil er in der Stadt so präsent ist, muss der Elbtower natürlich auch zu ihrem integralen Bestandteil werden: Die exponierte Lage in der HafenCity macht ihn zum neuen Tor ins Zentrum. Rund 105.000 Quadratmeter Mietfläche bietet der Elbtower. Entertainment- und Edutainmentflächen im Sockel, Einzelhandel, Gastronomie und Hotel, Fitness- und Wellnessbereiche sowie Co-Working-Spaces schaffen öffentliche Angebote für alle Hamburger.

Mit dem S- und U-Bahnhof Elbbrücken direkt vor der Tür verfügt der Elbtower über optimale Verkehrsanbindungen durch die Metropole und ins Umland. Für alle Hamburger, die sein vielseitiges Gastronomie- und Freizeitangebot genießen wollen, ist er so unmittelbar erreichbar.

Vorteile für die Stadt

Gleichzeitig bringt das Gebäude handfeste Vorteile mit sich: Für die städtische und regionale Wirtschaft lohnt sich das Projekt gleich in dreierlei Hinsicht – gute Argumente für Hamburg.

Ob Entertainment- und Edutainmentflächen, Einzelhandel, Gastronomie und Hotel oder Fitness- und Wellnessbereiche sowie Co-Working-Spaces: Der Elbtower schafft öffentliche Angebote für alle Hamburger.

So entlastet der Elbtower den Immobilienmarkt, denn trotz Pandemie und Home Office wächst der Bedarf an Büroimmobilien. Auch wird das Gebäude zum Magnet für Reisende und Besucher werden. Und schließlich wird der Elbtower ein echter Pionier für Nachhaltigkeit, der neue Standards setzt: ausgefeilte Energiemanagementsysteme und eine konsequent nachhaltige Konzeption minimieren den ökologischen Fußabdruck.

Ein Statement für Hamburg

Vier Jahre Bauzeit sind geplant. Dann steht der Elbtower am Ufer der Elbe. Hoch in den Himmel ragend und tief verankert im Grund. Ikonisch und innovativ ist der Elbtower Statement und Understatement zugleich – er ist so hamburgisch wie der Hafen, wie der Himmel über der Elbe. Die Geschichte des Elbtowers wird Teil der Geschichte dieser großen Stadt.

Mehr Informationen auf www.elbtower.de.