Mindestens 950 Millionen Euro: Kosten für den Elbtower explodieren

Mit 245 Metern soll er das höchste Gebäude Hamburgs werden: der Elbtower. 2018 rechnete der private Investor Signa Real Estate bei der Vorstellung des Projekts mit einer Gesamtinvestition von rund 700 Millionen Euro. Jetzt explodieren die Baukosten, wie zuerst der NDR berichtete.

Zu den geplanten 700 Millionen Euro kommen noch 250 Millionen hinzu – das bestätigte ein Sprecher von Signal Real Estate auf Nachfrage der MOPO. Das Unternehmen gehört zu dem Firmenimperium des österreichischen Milliardärs René Benko, unter anderem Eigentümer der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof. Auch das Alsterhaus, das KaDeWe in Berlin und das Chrysler Building in New York gehören zu seinem Immobilien-Imperium.

250 Millionen Euro teurer: Elbtower-Projekt wird größer als geplant

Grund für die Baukostensteigerung um 35 Prozent ist nach Angaben des Unternehmenssprechers vor allem, dass die Baufläche mittlerweile größer ist, als ursprünglich geplant: In Abstimmung mit der Stadt sei die vermietbare Fläche um rund 15 Prozent erweitert worden. Im 55. Stockwerk soll beispielsweise eine zusätzliche Aussichtsplattform mit Gastronomieangeboten für Besucher:innen entstehen. Auch die technische Ausstattung wird teurer als angenommen – laut Unternehmenssprecher fließt das Geld in die Förderung der Nachhaltigkeit des Gebäudes. Eine Sicherheitsreserve von zehn Prozent sei außerdem Teil der Gesamtkosten, die damit bei 950 Millionen Euro liegen.

Bis 2025 soll das Gebäude an den Elbbrücken auf Seite der HafenCity fertig sein. Nach Berechnungen des Signa-Unternehmens beträgt der Wert der Immobilie dann 1,4 Milliarden Euro.

Wie am Donnerstag bekannt geworden war, ist auch die Commerzbank-Tochter Commerz Real AG als Miteigentümerin mit 25 Prozent an dem Bauvorhaben beteiligt. Der Elbtower ist in der Hansestadt umstritten – die Hamburgische Bürgerschaft hatte die Genehmigung unter der Bedingung erteilt, dass bereits vor Baubeginn Mieter:innen für 30 Prozent der Flächen gefunden werden.