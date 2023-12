Dachgarten, Hotel, Gastro: Termin für die Bunker-Eröffnung schon im Frühling

Rund zehn Jahre lang wurden die Ideen zur Begrünung des riesigen Weltkriegsbunkers im Hamburger Stadtteil St. Pauli besprochen und schließlich umgesetzt. Nun steht der Zeitplan fest.

Die Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen – im Frühjahr 2024 sollen nun Hotel, Gastronomie und Dachgarten eröffnet werden, wie die Betreiber am Donnerstag in Hamburg sagten.

„Es wird sehr bunt, sehr kreativ“: Bunker-Zeitplan steht

„Es geht im April los. Es wird sehr bunt, sehr kreativ. Musik wird ein Riesenthema“, sagte Marek N. Riegger, Geschäftsführer der RIMC Hotels & Resorts bei einer Führung durch den Bunker. Der Start sei für die erste April-Woche geplant. „Es wird ein Hotspot Hamburgs werden.“

Der 38 Meter hohe Flakbunker an der Feldstraße war in den vergangenen Jahren um fünf weitere Etagen erhöht worden. Dort bietet das Hotel „Reverb by Hard Rock Hotel“ dann 134 Zimmer mit Ausblick über die Hansestadt. Zudem gibt es Gastronomie sowie eine Sport- und Konzerthalle. Außerdem ist Platz für einen Gedenk- und Informationsort rund um die Geschichte des Bunkers geschaffen worden.

Der Bunker hat vor allem als „grüner Bunker“ national und international Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Rund um den viereckigen Koloss ist ein sogenannter Bergpfad gebaut und begrünt worden. Auch auf dem Dach gibt es einen großen, 1400 Quadratmeter großen Garten für alle. Die Dach- und Fassadenbegrünung des Weltkriegsgebäudes gilt als natürliche Klimaanlage. Das landschaftsarchitektonische Pionierprojekt wird auch wissenschaftlich betreut.

Rund 60 Millionen Euro sollen die Aufstockung auf 58 Meter und die Begrünung des Kolosses gekostet haben, wie der private Bauherr zuletzt mitteilte. (dpa)