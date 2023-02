Die Umbauarbeiten am Bunker an der Feldstraße (St. Pauli) befinden sich in den letzten Zügen. Das Projekt soll im ersten Halbjahr dieses Jahres fertiggestellt werden. Tatsächlich geht es ordentlich voran: Im Dezember wurde die letzte Betondecke gegossen und welches Hotel einziehen wird, steht nun ebenfalls fest. Unbekannt ist der Name nicht.