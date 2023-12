28,5 Millionen Euro! Hier steht Hamburgs teuerstes Haus

Der Quadratmeterpreis für Wohneigentum ist in Hamburg merklich gesunken, wie das Fachportal Immowelt erst vor kurzem ausgerechnet hat – ohne Interessent:innen gibt es auch keinen Markt. Im Luxus-Segment sieht das allerdings anders aus: Unter den zehn teuersten Wohnhäusern in Deutschland belegen gleich zwei Angebote aus Hamburg Spitzenplätze.

Hamburgs teuerstes Haus steht auf der Uhlenhorst. Für 28,5 Millionen Euro konnten Kaufinteressierte auf dem Online-Portal Immowelt bei einer Stadtvilla zuschlagen, die neben einem weitläufigen Garten auch über 19 Zimmer und eine Wohnfläche von 950 Quadratmeter verfügt. Das gesamte Grundstück ist 1130 Quadratmeter groß. Knapp dahinter folgt eine Villa in Eimsbüttel, die mit einem Angebotspreis von 27,9 Millionen Euro für 890 Quadratmeter Wohnfläche und ein 1400 Quadratmeter großes Grundstück gelistet war.

Hamburgs teuerste Villa steht auf der Uhlenhorst – Sylt zweimal in den Top 10

Mit diesen happigen Preisen landeten die beiden Hamburger Angebote auf Platz zwei und drei der Top 10. Zur absoluten Spitze fehlte jedoch nicht viel: Ein Landsitz am Simssee in der Nähe von Rosenheim in Oberbayern stand bei Immowelt für 29,5 Millionen Euro zum Verkauf. Das Anwesen verfügt über 26 Zimmer, verteilt auf eine Wohnfläche von 1100 Quadratmetern. Dazu wurde auch das mehr als 100.000 Quadratmeter große Grundstück angeboten.

Auch zwei Angebote aus Sylt haben es in die Top 10 geschafft. Ein Neubau in Keitum (411 Quadratmeter Wohnfläche) wurde für 14,4 Millionen Euro angeboten (Platz 5), ein neuwertiges Haus in Wenningstedt-Braderup (275 Quadratmeter Wohnfläche) stand für 12,75 Millionen Euro zum Verkauf (Platz 9).

Bei den kostspieligsten Wohnungen des Jahres 2023 räumte ein Luxus-Apartment im hippen Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg den ersten Platz ab. Für 15,9 Millionen Euro konnten Interessent:innen ein saniertes Loft (546 Quadratmeter Wohnfläche, neun Zimmer) in einem unter Denkmalschutz stehenden Fabrikgebäude erwerben. Ein 378 Quadratmeter großes Penthouse in München mit sieben Zimmern schaffte es mit einem Angebotspreis von 10,89 Millionen Euro auf den zweiten Platz.

Auch Hamburg taucht in der Liste der zehn teuersten Eigentumswohnungen auf. Auf dem dritten Platz folgt ein Penthouse an der Außenalster: Die sechs Zimmer, die sich auf 433 Quadratmeter Wohnfläche verteilen, wurden für 10,5 Millionen Euro angeboten. Für die Auswertung hat Immowelt Angebote, die zwischen Januar und November inseriert wurden, berücksichtigt. Ob die aufgerufenen Preise am Ende auch bezahlt wurden, ist nicht bekannt.