Es war zu erwarten: Die durchschnittliche Netto-Kaltmiete ist in Hamburg auch 2023 wieder kräftig gestiegen. Am Dienstag stellte der Senat im Rathaus den aktuellen Mietenspiegel vor, um den es in diesem Jahr allerdings bereits im Vorfeld etliche Streitereien gab und immer noch gibt – ein Mieterverein hält dessen Berechnung für fehlerhaft. Welche Wohnungen sind besonders betroffen und was kommt jetzt auf die Mieter zu?

Seit 2021 stieg die durchschnittliche Nettokaltmiete demnach um 5,8 Prozent und kletterte auf 9,83 Euro pro Quadratmeter. Der Anstieg ist damit immerhin etwas geringer als vor zwei Jahren, als der Preis um satte 7,3 Prozent auf 9,29 Euro nach oben schoss – damals der höchste Anstieg seit 20 Jahren. Im Jahr 2019 waren es immerhin noch 8,66 Euro und eine moderate Steigerung von 2,6 Prozent im Vergleich zu 2017.

So sind die Wohnungen im Mietenspiegel aufgeteilt

Im Mietenspiegel sind die Wohnungen aufgeteilt nach Alter des Gebäudes, Größe der Wohnfläche und Wohnlage. Letztere kann entweder „normal“ oder „gut“ sein, das kommt unter anderem auf die Lärmbelastung, die Entfernung zum Einzelhandel oder zur nächsten Öffi-Station an. Ein Blick auf die Karte zeigt, dass sich die Wohnungen in „guter“ Lage hauptsächlich rund um die Alster befinden.

Auf der Grundlage des Mietenspiegels können Vermieter flächendeckend die Preise erhöhen. Ganz besonders betroffen sind Altbauten bis zum Baujahr 1918, deren durchschnittliche Nettokaltmiete in diesem Jahr (Stichtag 1. April 2023) um durchschnittlich 7,3 Prozent stieg sowie Wohnungen in Häusern mit einer Baualtersklasse 1968 bis 1977 mit satten 8,5 Prozent. Grund dafür ist laut Staatsrätin Monika Thomas unter anderem der dort hohe Sanierungsbedarf.

Streit um die Berechnung des Hamburger Mietenspiegels

Erarbeitet wird das Dokument unter Führung der Baubehörde, die vom „Arbeitskreis Mietenspiegel“ begleitet wird. Diesem gehören sowohl Vertreter von Mieter- als auch Eigentümerverbänden an. Streit gab es in diesem Jahr ganz besonders um die Berechnung. Mieterverbände kritisieren schon seit Jahren, dass mit der aktuellen Methode auch Werte einfließen, die gegen die Mietpreisbremse verstoßen – zum Beispiel Quadratmeterpreise von bis zu 20 Euro.

Dadurch, so kritisiert „Mieter helfen Mietern“, liege der Durchschnittswert weiter oben, als er eigentlich sein müsste. Der Mieterverein erkennt den Mietenspiegel in diesem Jahr daher nicht an.

Das ist der aktuelle Mietenspiegel für Hamburgs Wohnungen. Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen Das ist der aktuelle Mietenspiegel für Hamburgs Wohnungen.

Rolf Bosse, Chef vom „Mieterverein zu Hamburg“, findet hingegen, das sei nicht der richtige Weg. „Wäre der Mietenspiegel nicht von der Mehrheit anerkannt worden und somit rechtskräftig, gäbe es viele Mieterhöhungen ohne jegliche Rücksicht auf die jetzt präsentierten Durchschnittswerte“, erklärt er. „Das hätte gravierende Nachteile für die Haushalte gehabt, die sich durch uns beraten und vertreten lassen. Auch hätte das den Mietenspiegel 2025 weiter in die Höhe schellen lassen.“ Für ihn ist es wichtig, dass ab 2025 tatsächlich die von den Mieterverbänden präferierte Berechnungsmethode genutzt wird. Das sei ein harter Kompromiss mit der Wohnungswirtschaft gewesen, die sich dagegen gewehrt habe.

Trotzdem, betont Bosse, könnten immer weniger Menschen die steigenden Mieten in Hamburg stemmen. „Mit dem aktuellen Mietenanstieg wird sich die Lage weiter zuspitzen.“

Mietenspiegel: Bausenatorin spricht von „guten Signalen“

Hamburgs Bausenatorin Karen Pein (SPD) spricht nichtsdestotrotz von „guten Signalen“. „Der statistische Durchschnittswert von 9,83 Euro pro Quadratmeter liegt in Hamburg im Vergleich der Metropolen unter den Durchschnittswerten etwa in München, Stuttgart oder Frankfurt“, sagt sie. „Und die hohe Steigerungsrate des vorherigen Mietenspiegels hat sich abgeflacht.“

In der Opposition ist die Empörung über diese positive Auslegung groß. „Dass der Senat seinen Spielraum nicht genutzt hat, den Mietenanstieg jetzt zu bremsen, ist verheerend und für Hamburgs Mieter ein Schlag ins Kontor“, kritisiert Heike Sudmann (Linke). „Wir brauchen eine Deckelung und Senkung der Mieten. Mietendeckel heißt das Zauberwort.“ Ihre Partei demonstrierte noch am Dienstag neben dem Rathaus gegen die unbezahlbaren Mieten. Laut Anke Frieling (CDU) würden vor allem mehr Neubauten zur Entspannung beitragen, „doch unter SPD und Grünen ist der Wohnungsbau in Hamburg praktisch zum Erliegen gekommen.“

Die Hamburger Linken demonstrierten am Dienstag gegen die erneute Erhöhung im Mietenspiegel. Annalena Barnickel Die Hamburger Linken demonstrierten am Dienstag gegen die erneute Erhöhung im Mietenspiegel.

Alle zwei Jahre gibt der Hamburger Mietenspiegel einen Überblick über die ortsübliche Vergleichsmiete. Er ist öffentlich einsehbar. Er kann sowohl von Vermietern als Grundlage für Mieterhöhungen als auch von Mietern als Widerspruch gegen unrechtmäßige Mieterhöhungen genutzt werden. Wichtig ist: Günstige Sozialwohnungen, Ein- oder Zweifamilienhäuser, möblierte Vermietungen und Wohnungen, deren Miete in den vergangenen sechs Jahren nicht verändert wurde, sind in der Auswertung nicht berücksichtigt. Relevant für den Mietenspiegel bleiben so 568.000 der insgesamt 992.600 Wohnungen in Hamburg.