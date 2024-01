„Block House“-Krimi: Polizei-Einsatz in der Hamburger Familien-Villa!

Fortsetzung im „Block House“-Krimi: Polizisten haben am Dienstagabend die Villa von Steakhaus-Königin Christina Block (48) überprüft. Vor allem das Auto in der Garage wurde ins Visier genommen.

Nach MOPO-Informationen hatten Nachbarn die Polizei alarmiert, weil sie verdächtige Personen auf dem Grundstück des Anwesens gesehen haben wollen, in dem Christina Block mit ihrem Lebensgefährten, TV-Legende Gerhard Delling (64), lebt.

Entführungsdrama in Dänemark: Ex-Mann von „Block House“-Erbin niedergeschlagen

Mit Taschenlampen überprüften die Beamten das Auto, die Garage und das Haus von Christina Block. Doch nach einer ausführlichen Absuche konnte Entwarnung gegeben werden. Es konnten offenbar keine „unberechtigten Personen“ angetroffen werden.

Dem Einsatz war ein Drama vorausgegangen, das am Silvestermorgen in Dänemark begann. Dort war der Ex-Mann der „Block House“-Erbin, Stephan Hensel, in einem Lokal nahe der deutschen Grenze niedergeschlagen worden. Anschließend wurden ihm zwei seiner Kinder aus den Händen gerissen, um die seit Jahren ein Sorgerechtsstreit zwischen den Eltern tobt.

Am Dienstagabend meldete Christina Block, dass Clara (13) und Theodor (10) wohlbehalten bei ihr im Hamburger Norden seien: „Die Kinder sind wohlauf. Ich bitte um Verständnis, dass ich vor allem aus Fürsorge um das Wohl meiner Kinder zurzeit keinerlei weitere Erklärungen abgebe“, ließ sie über eine „Block House“-Sprecherin verlauten. (mp)