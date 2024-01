In Dänemark sind nahe der deutschen Grenze zwei Kinder im Alter von 10 und 13 Jahren entführt worden. Einem Medienbericht zufolge soll es sich um die Kinder der Hamburger Steakhaus-Erbin Christina Block handeln.

Zu dem Entführungsfall sei es in der Silvesternacht gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Ermittler suchen nach Hinweisen.

Wie die dänischen Ermittler weiter mitteilten, wurde der 49 Jahre alter Vater in der Nähe eines Restaurants kurz nach Mitternacht beim Beobachten des Silvesterfeuerwerks mit seinen beiden Kindern in dem Ort Gråsten angegriffen. Die beiden Kinder seien gezwungen worden, in ein Auto zu steigen. Die Täter seien daraufhin in zwei Autos mit deutschen Kennzeichen geflohen. Es werde wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung ermittelt.

Medienbericht: Kinder von Hamburger Steakhaus-Erbin entführt

Wie die „Bild“ berichtet, soll es sich bei den Entführten um die Kinder der Hamburger Steakhaus-Erbin Christina Block handeln. Block, Miteigentümerin der Hamburger Block-Gruppe und jetzige Lebensgefährtin von Sportjournalist Gerhard Delling, streitet sich seit Jahren mit ihrem Ex-Mann Stephan Hensel um das Sorgerecht für einen Sohn und eine Tochter.

Die dänischen Beamten stehen den Angaben nach in Kontakt mit der deutschen Polizei. Der Fall stehe womöglich in Verbindung mit einem laufenden Sorgerechtsstreit. Teil der Ermittlungen sei auch, ob es eine Verbindung zwischen dem Vorfall und der Sorgerechtsfrage gebe, hieß es in der Mitteilung weiter. Namen nannte die Polizei nicht. Der Hauptfokus liege darauf, die beiden Kinder zu finden und ihre Sicherheit zu gewährleisten. (mp/dpa)