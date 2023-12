Polizistin und Feuerwehrmann aus Hamburg in Sorge: Wo ist Tochter Frieda (15)?

Die, die da sind, wenn Hilfe benötigt wird, brauchen nun selbst Unterstützung: Die Tochter einer Polizistin und eines Feuerwehrmanns aus Hamburg ist seit mehreren Tagen spurlos verschwunden. Mittlerweile wird nach der 15-Jährigen auch öffentlich gefahndet.

Die Eltern, die im Schwarzenbeker Umland (Kreis Herzogtum Lauenburg) wohnen, waren in großer Sorge, als sie am Donnerstagmorgen feststellen mussten, dass Frieda K. nicht in ihrem Zimmer war. Sie riefen Freunde und Bekannte an – doch niemand wusste, wo die 15-Jährige steckte.

So wird die Vermisste beschrieben

Mutter Annabell wendete sich zunächst per Facebook-Post an die Öffentlichkeit, veröffentlichte Fotos ihrer Tochter. Ohne Erfolg.

Die Vermisste bei einem Berlin-Besuch. Privat. Die Vermisste bei einem Berlin-Besuch.

Am Freitag übernahm dann die örtliche Polizei die Ermittlungen, fahndet seitdem nach der vermissten Teenagerin, die um die 1,70 Meter groß und schlank ist, dunkle Haare hat, vermutlich eine dunkle Herrenjacke und graubraune Chucks trägt. „Hintergründe für eine Straftat liegen nicht vor“, sagte ein Polizeisprecher.

Das könnte Sie auch interessieren: Filmreife Festnahme: Hier schnappen sie den Koks-König aus dem Hafen

Das Abklären aller bekannter Anlaufadressen sei bisher negativ verlaufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 15-Jährige mit Freunden in den Niederlanden aufhält, die der Familie und Polizei bisher nicht bekannt sind.

Die örtliche Kripo bittet um Hilfe aus der Bevölkerung. Hinweise an: Tel. 04152/8003-0 oder über den Notruf 110. (dg/rüga)