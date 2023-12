Unfalldrama in der Nacht vor Heiligabend in Harvestehude: Dort war ein Uhrenhändler und Rolex-Fan aus Hamburg mit seinem Porsche durch die Heilwigstraße gerast und verunglückt. Zwei Freundinnen saßen mit im Auto. Für den Fahrer und eine der Frauen kam jede Hilfe zu spät. Nun wurde bekannt: Er hatte seit Jahren keinen Führerschein mehr.



Sezgin Y. (48) wurde von Freunden und Bekannten als Sonnyboy bezeichnet. Seine Leidenschaft galt hochpreisigen Vintage-Uhren. Im Geschäft von Juwelier und Uhrmacher Georg Kramer (90) in Winterhude ging er seiner beruflichen Leidenschaft nach. Schon vor Jahren soll er das Erscheinen der „Amadee-20“, der ersten Rolex-Uhr aus Titan, vorhergesehen haben. Bekannte Uhren-Magazine berichteten regelmäßig über ihn.