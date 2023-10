Bezirk beendet Jogger-Posse: Endlich Licht im Volkspark!

Lange Zeit blieb es im Altonaer Volkspark nach Sonnenuntergang stockduster – und damit gefährlich für Joggerinnen und Jogger. Zwar ließ der Bezirk Altona schon 2022 48 Laternen aufstellen, doch es fehlte an einem entscheidenden Detail. Die Lampen hatten gar keinen Stromanschluss. Bis jetzt.

Im Altonaer Volkspark geht Jogger:innen ab sofort ein Licht auf: „Passend zur Zeitumstellung und der damit verbundenen früheren Dämmerung sind nun die 48 Lichtmasten entlang der Laufstrecke an den Strom angeschlossen worden“, sagte Mike Schlink, Sprecher des Bezirksamts Altona.

Anderthalb Jahre Anlauf: Altona nimmt Laternen im Volkspark in Betrieb

Damit endet eine anderthalb Jahre lange Posse. Aufgestellt worden waren die Laternen nämlich schon im Frühjahr 2022. Seit dem vergangenen Herbst sollten sie den Weg im Volkspark erhellen, doch: Der Bezirk machte die Rechnung damals ohne Stromnetz Hamburg.

In Altona war man davon ausgegangen, dass der städtische Netzbetreiber die Stromversorgung übernimmt, doch dort sah man sich dafür nicht zuständig. Der Auftrag wurde in der Folge ausgeschrieben – erst in Runde zwei fand sich dann endlich eine geeignete Firma.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ich trete wieder ein“: Wagenknecht ist weg – und die Linke erlebt einen Ansturm

Die hat jetzt ihren Job getan und die Arbeiten in der vergangenen Woche abgeschlossen. 400.000 Euro hat die Maßnahme nach Angaben des Bezirks gekostet, ist damit im erwarteten Rahmen geblieben. Sie ist außerdem „die erste öffentliche Beleuchtungsanlage dieser Art in Grünanlagen, die ohne Stromnetz Hamburg realisiert worden ist.“

Die Beleuchtung nimmt nicht nur auf die Menschen, sondern auch auf die Umwelt Rücksicht. „So sind die Leuchten durch Verwendung eines bestimmten Lichtspektrums insektenfreundlich und nehmen darüber hinaus Rücksicht auf das Brut- und Flugverhalten der Fledermäuse“, sagte Mike Schlink. Zum Schutz der Tiere soll die Strecke vom 16. Mai bis zum 31. August nicht beleuchtet werden. Vom 1. September an bis zum 15. Mai ist ein Betrieb bis 22 Uhr vorgesehen.