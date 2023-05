Lampen-Posse in Hamburger Park: Jetzt wird es endlich Licht

Nach ewigem Hin und Her um die Beleuchtung an der Joggingstrecke im Altonaer Volkspark heißt es nun endlich: Es werde Licht! Seit Anfang Mai wird nun schon fleißig gebuddelt und die fehlenden Leitungen, über die ein Streit entfacht war, verlegt – im Herbst sollen Jogger:innen an der beliebten Strecke dann endlich nicht mehr im Dunkeln tappen.

„Das Bezirksamt Altona konnte im Rahmen einer zweiten Ausschreibungsrunde eine geeignete Firma für die Leitungs- und Anschlussarbeiten der Joggingstrecke im Altonaer Volkspark finden. Der Auftrag wurde erteilt, die Firma hat den Baubeginn am 2. Mai 2023 angezeigt“, erklärt Mike Schlink, Sprecher des Bezirksamts Altona der MOPO. „Bis Herbst dieses Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.“

Altonaer Volkspark: Bald Beleuchtung an Joggingstrecke

Die turbulente Vorgeschichte der Beleuchtung: Die 48 Laternen entlang der Strecke sollten eigentlich schon seit vergangenem September Licht spenden, denn bereits im Februar 2022 wurden sie aufgestellt. Kostenpunkt: 400.000 Euro. Aber: Die Lichtmasten standen zwar, doch sie waren nicht an die Stromversorgung angeschlossen – das sorgte für Zoff. Das Bezirksamt war der Meinung, „Stromnetz Hamburg“ würde sich um die Stromversorgung kümmern.

Die erklärten sich aber für nicht zuständig. Der Bezirk schrieb den Auftrag aus, doch lange Zeit wurde keine geeignete Firma für die zentralen Arbeiten – dem Herstellen von Leitungsgräben – gefunden. Nun aber hat es in der zweiten Ausschreibungsrunde endlich geklappt.