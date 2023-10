Beliebtes Ferienziel wird wieder ab Hamburg angeflogen

Raus aus dem kalten, nassen und grauen Hamburger Winter – und mitten hinein in ein ganzjährig wohlig-warmes Ferienziel: Wer es auch in der kalten Jahreszeit gerne sonnig-warm mag, der kann seine Sehnsucht ab sofort mit Flügen nach Agadir stillen. Condor fliegt ab sofort zweimal wöchentlich in den marokkanischen Urlaubsort.

Jeden Montag und Samstag heben die Maschinen von Hamburg aus nach Agadir ab – und das ohne Zwischenhalt. Das teilte der Flughafen am Montag mit. 4.20 Stunden sollen die Airbus A320, die Condor auf der Strecke einsetzen will, für einen Weg benötigen.

Flughafen Hamburg: Condor fliegt ab sofort nach Agadir

Tickets gibt es nach Angaben von Hamburg Airport im Internet über die Condor-Seite oder in Reisebüros. Über die Fluglinie selbst wurden die Flüge am Montag ab 49,99 Euro verkauft.

Agadir liegt an der Atlantikküste Marokkos und gehört zu den ganzjährig warmen Regionen. „Wetter.de“ hat ermittelt, dass selbst im November der Mittelwert der Tageshöchsttemperatur noch bei 20 Grad liegt. Auch im Dezember (19 Grad), Januar und Februar (18 Grad) ist es in dem Ferienort deutlich milder als in Hamburg. Bei Wassertemperaturen um die 20 Grad lässt es sich in Agadir selbst in der Adventszeit gemütlich planschen.

Erst vor wenigen Tagen hatte die ungarische Billig-Fluglinie Wizzair ein neues Reiseziel ab Hamburg bekannt gegeben. Ab April gibt es vier wöchentliche Nonstop-Flüge nach Rom. Ebenfalls im Oktober nahm die spanische Billigfluglinie Volotea die französischen Städte Bordeaux, Lyon sowie das italienische Florenz mit wöchentlichen Verbindungen in ihr Hamburger Angebot auf.