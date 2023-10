Mit Billig-Airline: Von Hamburg aus geht‘s jetzt in diese europäische Metropole

Pizza, Pasta und ganz viel Geschichte: Das können Hamburger Italien-Fans bald ganz schnell haben – die ungarische Billig-Fluglinie Wizzair bietet in wenigen Monaten vier wöchentliche Nonstop-Flüge nach Rom an.

Erst Anfang Oktober wurde bekannt, dass die spanische Billigfluglinie Volotea ab sofort ab Hamburg die französischen Städte Bordeaux, Lyon sowie das italienische Florenz mit wöchentlichen Verbindungen anfliegt, nun gibt es die nächsten guten Nachrichten für Hamburger mit Italien-Faible.

Neben anderen Fluggesellschaften wie ITA Airways oder Eurowings starten ab 2. April 2024 auch viermal wöchentlich, am Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag, Maschinen der Billig-Airline Wizzair in die italienische Hauptstadt – und das zum besonders günstigen Preis. Das schrieb der Hamburger Flughafen in seinem neuesten Newsletter.

Wizzair: Ab Hamburg Direktverbindungen nach Rom

Sind die günstigen Flüge meist schon zu Beginn direkt vergriffen, sieht es derzeit noch ganz gut aus mit Billig-Verbindungen nach Rom. So ist in der Suchmaske von Wizzair beispielsweise gerade noch Hin- und Rückflug von Hamburg nach Rom Anfang April für knapp 100 Euro zu kriegen. (alp)