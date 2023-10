Ab 29 Euro! Drei neue Billig-Verbindungen von Hamburg in die Sonne

Während in Hamburg das Wetter immer herbstlich-schmuddeliger wird, ist in anderen europäischen Städten noch Sonne satt angesagt. Zum Beispiel in Bordeaux, Lyon und Florenz herrschen derzeit noch Temperaturen weit über 20 Grad. Seit Dienstag können Hamburger mit der spanischen Fluglinie Volotea direkt in die drei Destinationen fliegen.

Bisher erreichte man Bordeaux, Lyon und Florenz von Hamburg aus nur über Umsteigeverbindungen, das ist nun vorbei. Die Volotea-Strecken nach Lyon und Bordeaux ab Hamburg sollen zweimal die Woche bedient werden, dienstags und freitags. Der Flug der Billigairline nach Florenz soll sonnabends gehen.

Flughafen Hamburg: Volotea nimmt Betrieb auf

„Mit drei von neun Deutschland-Routen setzt Volotea ihr größtes Angebot am Hamburg Airport um“, sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport. Seit Mai ist die Billigfluglinie in Deutschland aktiv.

Die Preise bei Volotea sollen erschwinglich sein und für eine einfache Strecke bei 29 Euro starten, so eine Volotea-Managerin im „Hamburger Abendblatt“. Allerdings: Diesen Grundpreis darf man getrost als Lockangebot betrachten. Wer mehr als eine kleine Tasche mitnehmen, sich seinen Platz im Flugzeug selber aussuchen oder auch nur einem gefragten Tag fliegen möchte, muss sich auf ein Mehrfaches dieses Preises einstellen. (alp)