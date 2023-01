Abschied von einem Hamburg-Symbol: Tschüs, Mercedes-Stern!

Jahrzehntelang begrüßte er die Autofahrer bei der Einfahrt in die Stadt: Der Mercedes-Stern auf dem Hochhaus in der Billhorner Brückenstraße 40, gleich hinter den Elbbrücken. Jetzt ist der Stern, der für viele ein Wahrzeichen innerhalb der Hamburg-Silhouette war, weg!

Ein riesiger gelber Kran hob den tonnenschweren Mercedes-Stern am Dienstagvormittag um 10 Uhr vom Dach. Anschließend wurde auch der Unterbau der Dachkonstruktion abgebaut und auf einen Transporter verladen.

Hamburg: Mercedes-Stern abgebaut

Die Mieter der Billhorner Brückenstraße 40, eine Gruppe von Künstlern und Kreativen, die sich zusammengeschlossen und den Verein „BBS40 e.V.“ gegründet haben, hatten sich wochenlang gegen den Abbau der Ikone gewehrt, die für sie prägend für das Stadtbild war. Vergeblich!

Der Mercedes-Konzern blieb bei seiner Entscheidung, das Symbol des Wirtschaftswunders, das seit den 60er Jahren (der aktuelle Stern seit 1972) auf dem Hochhaus thronte, abzubauen. Hintergrund war offenbar unter anderem ein abgelaufener Mietvertrag mit der Billebogen Entwicklungsgesellschaft für die Dachfläche.

Von dem anfänglichen Plan, den Stern zu verschrotten, nahm die Mercedes-Benz AG allerdings im Laufe der Diskussion doch wieder Abstand. Wie eine Sprecherin der MOPO bestätigte, wird der Stern nach dem erfolgreichen Abbau ins Mercedes-Werk nach Heimfeld gebracht, um dort aufgestellt zu werden. Dafür müsse er aber zunächst noch mit einem Betonfundament ausgestattet werden.

„Der Stern bekommt einen prominenten Platz bei uns – vor der Kantine und mitten in einer Biodiversitätsfläche“, erklärte Sprecherin Madeleine Herdlitschka. In Zukunft wird der Mercedes-Stern also idyllisch von Bienen umkreist werden und nicht mehr – wie an den Elbbrücken – von Autos.