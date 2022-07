A23 in Hamburg lange gesperrt: Das sind die Umleitungen

Schon lange warnt die Autobahn GmbH vor hoher Staugefahr auf der A23, die in den kommenden Monaten grundsaniert werden soll. Am 11. Juli sind die langwierigen Arbeiten gestartet – allerdings erst mit Vorbereitungsmaßnahmen. Nun hat die Autobahn GmbH einen Plan über weitere Baumaßnahmen und Verkehrseinschränkungen vorgelegt.

Baustelle auf der A23: Die Autobahn zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg muss stellenweise saniert werden. Am 11. Juli starteten die Maßnahmen, um die Baustelle zwischen Halstenbek und dem Autobahndreieck Hamburg-Nordwest mit einer neuen Verkehrsführung auf die Arbeiten vorzubereiten.

A23 wird saniert: Nur eine Fahrbahn je Richtung nutzbar

Diese Maßnahmen werden noch bis zum 22. August andauern. Zudem sollen ab dem 2. August weitere Vorbereitungsmaßnahmen beginnen, so die zuständige Autobahn GmbH Niederlassung Nord. Auf der Strecke sind in diesem Zusammenhang nur noch ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung befahrbar.

Ab dem 23. August soll der Verkehr dann auf die Fahrbahn in Richtung Süden umgelegt werden. Bis Mitte Dezember werden somit zwei Fahrstreifen Richtung Norden/ Heide und ein Fahrstreifen in Richtung Süden/ Hamburg im Gegenrichtungsverkehr befahrbar sein.

Es wird von hoher Staugefahr gewarnt. Pendlern wird empfohlen, wenn möglich während der Bauzeit im Homeoffice zu arbeiten. Allen Verkehrsteilnehmern wird geraten, den Bereich des Autobahndreiecks Hamburg-Nordwest weiträumig zu umfahren. Zudem wird zunächst auf die folgenden Einschränkungen hingewiesen, die sich aber witterungsbedingt noch verschieben können.

Bauarbeiten auf A23: Das sind die Umleitungen

11.7. bis 23.12.2022: Die Auffahrt von der Holsteiner Chaussee (B4) an der Anschlussstelle Hamburg Eidelstedt (21) auf die A23 in Richtung Hamburg wird geschlossen. Autofahrer sollen der U44 folgen und über die B4 auf die Anschlussstelle Hamburg Stellingen (26) an der A7 ausweichen.

2.8. bis 22.8.2022: Die Verbindungsrampe im Dreieck HH-Nordwest von der A7 in Fahrtrichtung Hannover zur A23 Richtung Heide wird saniert und hierfür gesperrt. Pendler können an der A7 bereits an der Anschlussstelle Schnelsen-Nord (23) frühzeitig abfahren und der U40 über die Oldesloer Straße und der U42 über die Holsteiner Chaussee zur Anschlussstelle Eidelstedt (21) folgen, um dort in Fahrtrichtung Heide aufzufahren.

3.8. bis 12.12.2022: Die Ausfahrt an der Anschlussstelle Eidelstedt (21) Richtung Heide wird gesperrt. Autofahrer sollen daher frühzeitig an der Anschlussstelle Stellingen (26) abfahren und der U35 über die Kieler Straße und Holsteiner Chaussee bis zur Anschlussstelle Eidelstedt (21) folgen. Fahrer, die aus Flensburg kommen, fahren auf der A7 bereits an der Anschlussstelle Schnelsen-Nord (23) frühzeitig ab und folgen der U40 über die Oldesloer Straße und der U42 über die Holsteiner Chaussee nach HH-Eidelstedt.

23.8. bis 1.12.2022: Die Auffahrt an der Anschlussstelle Eidelstedt (21) in Fahrtrichtung Heide wird gesperrt. Pendler sollen der U37 und U40 über die Holsteiner Chaussee, Oldesloer Straße, Schleswiger Damm über die Anschlussstelle HH-Schnelsen (24) in Richtung Hannover folgen und über die Verbindungsrampe von der A7 zur A23 Richtung Heide fahren. (ncd)