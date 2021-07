Viel Luft nach oben: In dieser Kategorie steht St. Pauli am Tabellenende

Es gibt sie tatsächlich noch – die Rangliste, in der die Kiezkicker trotz ihres wochenlangen Höhenfluges ganz unten stehen und zu den schlechtesten Mannschaften der Liga gehören, in einer bestimmten Kategorie.

Die Frage, wo St. Pauli noch Luft nach oben hat, lässt sich wunderbar mit eben diesen Worten beantworten: oben, in der Luft. Natürlich gibt es nicht nur dort Defizite, aber in diesem Bereich besonders.

St. Pauli kriegt die drittmeisten Kopfball-Gegentore

Der Treffer zum 0:2 in Düsseldorf durch Fortuna-Innenverteidiger Kevin Danso war schon das elfte Kopfball-Gegentor in dieser Saison. Nur Würzburg und Osnabrück sind in der Luft noch anfälliger – und stehen in der echten Tabelle auf Rang 18 beziehungsweise 16.

Für St. Pauli war es allerdings das erst dritte Gegentor nach einem (in diesem Fall unberechtigten) Eckball. Zuletzt war dies am 25. Spieltag passiert, bei der 0:2-Heimniederlage gegen Paderborn.

Reginiussen gegen Danso im Hintertreffen

Beim Danso-Treffer konnte Tore Reginiussen den Düsseldorfer Abwehrspieler nicht entscheidend am Kopfball hindern, kam zu spät. Auch beim ersten Gegentor hatte der norwegische Innenverteidiger, der den Vorzug vor Philipp Ziereis erhalten hatte, keine gute Figur gemacht.

Kurios: Reginiussens bis dato letztes Spiel in der Startelf war besagtes 0:2 gegen Paderborn. Dazwischen gab es vier Siege für St. Pauli. Der Fairness halber muss gesagt werden, dass in Düsseldorf nicht nur der 35-Jährige, sondern die gesamte Hamburger Hintermannschaft schwächelte.