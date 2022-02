Chaotische Tage liegen hinter den Hamburg Towers. Doch auch nach der Vertragsauflösung von Ray McCallum und einem weiteren Corona-Fall entführten sie mit den COVID-Rückkehrern Seth Hinrichs und Lukas Meisner einen 85:78 (37:35)-Eurocup-Sieg beim BC Andorra.

Vor der Partie gab es die bittere Gewissheit. Caleb Homesley, Towers-Topscorer in der BBL und im Eurocup, fehlte in Andorra. Mutmaßlich handelt es sich also bei dem US-Boy um den positiv getesteten Profi. Und da neben Homesley mit Justus Hollatz auch noch der zweite etatmäßige Spielmacher ausfiel, taten sich sich die Towers in der Offensive zunächst extrem schwer.

Towers-Star Caleb Homesley mit dem Coronavirus infiziert

Magere sieben Pünktchen erzielten die Gäste im ersten Viertel. Zwischenzeitlich blieben die Wilhelmsburger über sechs Minuten ohne einen Wurferfolg. Andorra erzielte in dieser Zeit 19 Punkte und ging daher mit einer 19:7-Führung in die Viertelpause. Die Towers bewiesen daraufhin, wie schon am Samstag gegen Ulm, großen Kampfgeist und begannen die große Aufholjagd.

Jaylon Brown fing Feuer und brachte seine Farben mit 19 Punkten (insgesamt waren es 32 Zähler) im zweiten Abschnitt auf einmal wieder in Front. Die Gastgeber aus dem Zwergstaat spielten fehlerbehaftet und ließen es gegen dezimierte Hamburger zu locker angehen.

Dies änderte sich nach der Halbzeit. Andorra agierte zielstrebiger und ging erneut in Führung. Die Türme ließen sich aber nicht abschütteln und blieben dran. Nur ein Zähler trennte beide Teams daher vor den letzten zehn Minuten (61:62). Im Schlussviertel drehten die Towers auf, verteidigten leidenschaftlich und konnten so tatsächlich den Überraschungssieg einfahren.