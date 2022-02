Überraschung bei den Hamburg Towers: Der Vertrag von US-Boy Ray McCallum wurde auf Wunsch des Spielers aufgelöst. Dies vermeldeten die Türme am Dienstagnachmittag.

„Unsere Art Basketball zu spielen, ist sehr fordernd – das wissen wir. Aber genau diese Spielweise ist unsere DNA. Im Gespräch haben wir festgestellt, dass das Rollenverständnis auf beiden Seiten ein anderes ist“, sagt Geschäftsführer Marvin Willoughby und beteuert: „Die Entscheidung ist eine rein sportliche.“

Towers lösen Vertrag von McCallum nach nur 19 Spielen auf

Nur 19 Pflichtspiele – elf in der BBL sowie acht im Eurocup – absolvierte der Guard, der erst kurz nach Saisonstart verpflichtet wurde, für die Wilhelmsburger. In diesen Partien erzielte er durchschnittlich 7,9 Punkte. Für seine Zukunft wünschen ihn die Towers nur das Beste. „Ray ist ein guter Charakter, er hat sich zu jeder Zeit vorbildlich und professionell verhalten“, so Willoughby.

Bei den Towers gab es außerdem noch den nächsten Corona-Schock: Ein weiterer Profi wurde positiv getestet. In der Nacht auf Dienstag soll ein Profi Erkältungssymptome bekommen haben. Ein PCR-Test bestätigte den Corona-Verdacht am Morgen danach. Der Spieler wird somit mindestens für das Eurocup Spiel in Andorra (Mittwoch, 20 Uhr) und bei der BBL-Partie in Bayreuth (Samstag, 18 Uhr) ausfallen. Um wen es sich handelt, gaben die Türme nicht bekannt.