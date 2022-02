Eine Reise ins Ungewisse beginnt am Dienstagmorgen für die Hamburg Towers, wenn sie sich in Richtung Andorra aufmachen werden. Im Eurocup gastieren die Türme am Mittwoch (20 Uhr/live bei MagentaSport) in der Hauptstadt des Zwergstaats.

Beim BC Andorra wollen die Wilhelmsburger nach zuletzt vier Pflichtspiel-Pleiten in Serie wieder in die Erfolgsspur. Noch wichtiger wird es aber wohl sein, sich nicht mit Corona zu infizieren. Andorra weist aktuell eine Inzidenz von 3272 auf (weltweit Platz zehn). Mit einer Gesamtinfektionsrate von 46 Prozent steht der Pyrenäen-Staat im globalen Vergleich sogar auf dem unliebsamen ersten Platz.

Justus Hollatz fehlt Hamburg Towers bei Eurocup-Partie gegen Andorra

„Wir müssen uns wie immer präventiv schützen, professionell sein und es nicht überbedenken“, sagte Coach Pedro Calles. Center Maik Kotsar wollte sich auch keine Sorgen machen: „Wenn wir ankommen, geht es nur noch ums Geschäft.“ Trotzdem hinterlässt so ein Trip einen faden Beigeschmack. Vor allem nach der Belgrad-Reise, die womöglich für die drei COVID-Fälle im Team verantwortlich war.

Immerhin konnte das Trio um Ray McCallum, Seth Hinrichs und Lukas Meisner negative Tests vorweisen. Über eine Rückkehr in die Towers-Rotation entscheidet jedoch noch ein ärztlicher Check. So könnten die durchaus wichtigen Spieler in Andorra ausfallen. Gewissheit hat man diesbezüglich bei Justus Hollatz, der aufgrund seines angeschlagenen Knies fehlen wird.