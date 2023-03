Der nächste Neue: Hamburg Towers holen wieder einen Taylor

Die Knie-Verletzung von James Woodard (29) war ein Schock für die Veolia Towers Hamburg. Einer Woche haben die Türme deshalb nach einem Ersatz gesucht. In Ryan Taylor haben sie diesen nun gefunden.

„Wir wollten ihn unbedingt. Er hat einen sehr starken Wurf und ist offensiv zudem vielseitig einsetzbar“, freut sich Cheftrainer Benka Barloschky. Bis zuletzt war Taylor für den italienischen Pokalsieger Brescia aktiv. Zumeist aber nur als Reservist. Der US-Amerikaner, der auch schon in Griechenland und Neuseeland auf Korbjagd ging, soll den Wilhelmsburgern im Liga-Endspurt helfen. Im Eurocup wird Taylor nicht spielberechtigt sein.

„Mir gefällt der europäische Basketball. Es ist viel taktischer als in den Staaten. Ich habe viele gute Eindrücke in Griechenland und Italien gewinnen können – ich bin gespannt, was die deutsche Liga spielerisch bereithält“, wird der 1,98-Meter-Mann zitiert: „Ich hoffe, dass ich dem Team im Saisonendspurt helfen kann. Ich freue mich über die Chance, hier mein Talent zeigen zu können.“

Mal wieder unterschreibt ein Taylor bei den Towers – mit den Ex-Spielern Bryce und Kameron sowie Aufstiegstrainer Mike Taylor hat der Zugang prominente Namens-Vorgänger.

Außerdem wurde Eigengewächs Linus Hoffmann (20) vom SC Rist Wedel mit einer BBL-Lizenz bis zum Ende der Saison ausgestattet. Geschäftsführer Marvin Willoughby ist „sehr glücklich, dass mit Linus ein weiterer Junge aus unserem Nachwuchsprogramm den Sprung in den erweiterten BBL-Kader geschafft hat“.